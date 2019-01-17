ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С комфортным первым классом и автоматами для продажи напитков. БелЖД купит еще 10 «Штадлеров»

18.01.2019 18:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская железная дорога купит у ЗАО «Штадлер Минск» еще 10 электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги. Сегодня компании подписали контракт.


В салоне поезда «Штадлер» на линии Минск — Гомель. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

БелЖД купит у «Штадлера» 10 электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса до 2021 года. Это пятивагонные поезда серии ЭПМ с максимальной скоростью 160 км/ч.

Первый электропоезд должны поставить в конце 2020 года. Для реализации инвестпроекта привлекут кредиты ведущих иностранных банков, сообщает БелЖД.

Базовой моделью для разработки новых электропоездов станут семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые курсируют с 2016 года по маршруту Минск-Гомель.

В новых составах предусмотрено 260 мест для сидения 1 и 2 класса. В 1 классе (повышенной комфортности) — 16 мест. Здесь обещают комфортные кресла (наклон спинки можно будет регулировать), индивидуальные подлокотники. Первый класс отделят стеклянной перегородкой, в этом пассажирском салоне установят кнопки вызова проводника. Предусмотрены места для крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды.

В салонах 2 класса будут мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».

В новых поездах будут установлены аппараты по продаже продуктов питания, горячих и прохладительных напитков. Каждое окно в вагонах защитят солнцезащитными рулонными шторами, которые пассажир сможет фиксировать, как ему удобно.

В поезде будет три туалетных комплекса, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Информацию о номерах вагонов и местах продублируют шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде оборудуют места для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В одном из салонов будут зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа и трех велосипедов.

В электропоездах будет WI-FI и система усиления сигнала GSM. Данные о положении поезда, расходе электроэнергии и маршруте будут передаваться на сервер Белорусской железной дороги.

Сегодня в Беларуси в городском, региональном и межрегиональном сообщении курсирует 18 современных электропоездов ЭПг, ЭПр и ЭПМ производства концерна «Штадлер».

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога купит у ЗАО «Штадлер Минск» еще 10 электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги. Сегодня компании подписали контракт.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Брилевичах посыпают песком опасную горку. Практика распространяется на весь Минск?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика