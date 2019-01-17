С комфортным первым классом и автоматами для продажи напитков. БелЖД купит еще 10 «Штадлеров»

Белорусская железная дорога купит у ЗАО «Штадлер Минск» еще 10 электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги. Сегодня компании подписали контракт.



В салоне поезда «Штадлер» на линии Минск — Гомель. Фото: Александр Лычавко, TUT.BY

БелЖД купит у «Штадлера» 10 электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса до 2021 года. Это пятивагонные поезда серии ЭПМ с максимальной скоростью 160 км/ч.

Первый электропоезд должны поставить в конце 2020 года. Для реализации инвестпроекта привлекут кредиты ведущих иностранных банков, сообщает БелЖД.

Базовой моделью для разработки новых электропоездов станут семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые курсируют с 2016 года по маршруту Минск-Гомель.

В новых составах предусмотрено 260 мест для сидения 1 и 2 класса. В 1 классе (повышенной комфортности) — 16 мест. Здесь обещают комфортные кресла (наклон спинки можно будет регулировать), индивидуальные подлокотники. Первый класс отделят стеклянной перегородкой, в этом пассажирском салоне установят кнопки вызова проводника. Предусмотрены места для крупногабаритного багажа, гардероб для верхней одежды.

В салонах 2 класса будут мягкие сидения с подлокотниками по системе «3+2».

В новых поездах будут установлены аппараты по продаже продуктов питания, горячих и прохладительных напитков. Каждое окно в вагонах защитят солнцезащитными рулонными шторами, которые пассажир сможет фиксировать, как ему удобно.

В поезде будет три туалетных комплекса, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями. Информацию о номерах вагонов и местах продублируют шрифтом Брайля. Кроме того, в поезде оборудуют места для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В одном из салонов будут зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа и трех велосипедов.

В электропоездах будет WI-FI и система усиления сигнала GSM. Данные о положении поезда, расходе электроэнергии и маршруте будут передаваться на сервер Белорусской железной дороги.

Сегодня в Беларуси в городском, региональном и межрегиональном сообщении курсирует 18 современных электропоездов ЭПг, ЭПр и ЭПМ производства концерна «Штадлер».