Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в территориальном центре

Создание новых рабочих мест, продолжение работы по обустройству безбарьерной среды, в частности в учреждениях здравоохранения, возможность появления палаты для инвалидов-колясочников в Борисовской ЦРБ – основные темы, которые обсуждены на совете.

– В конце осени в Минске проходил форум, на котором было принято соглашение о сотрудничестве общественных организаций с государственными учреждениями. Такой опыт у территориального центра есть, но сегодня также ставится задача расширять взаимодействие с негосударственными объединениями. Так, например, мы активно сотрудничаем с Белорусским Обществом Красного Креста: в рамках госсоцзаказа медицинские сестры милосердия оказывают услуги сиделки нуждающимся. И мы хотим развивать это направление, – сказала заведующая отделением сопровождаемого проживания И.В. Максимова.

Также в 2019-м сотрудники территориального центра совместно с общественными объединениями планируют организовать несколько квестов, в которых примут участие и люди с ограниченными возможностями. Это позволит общественности понять проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.

К слову, сегодня в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» трудоустроено 9 человек с ограниченными возможностями. Недавний пример – в ноябре 2018 года в центре оборудовано новое рабочее место для инвалида по оказанию услуги людям с нарушением зрения.

Следующий межведомственный совет состоится весной 2019 года.

Екатерина ВОРОБЬЕВА