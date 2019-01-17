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Проблемы людей с ограниченными возможностями обсудили в территориальном центре

18.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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 Создание новых рабочих мест, продолжение работы по обустройству безбарьерной среды, в частности в учреждениях здравоохранения, возможность появления палаты для инвалидов-колясочников в Борисовской ЦРБ – основные темы, которые обсуждены на совете.
– В конце осени в Минске проходил форум, на котором было принято соглашение о сотрудничестве общественных организаций с государственными учреждениями. Такой опыт у территориального центра есть, но сегодня также ставится задача расширять взаимодействие с негосударственными объединениями. Так, например, мы активно сотрудничаем с Белорусским Обществом Красного Креста: в рамках госсоцзаказа медицинские сестры милосердия оказывают услуги сиделки нуждающимся. И мы хотим развивать это направление, – сказала заведующая отделением сопровождаемого проживания И.В. Максимова.
Также в 2019-м сотрудники территориального центра совместно с общественными объединениями планируют организовать несколько квестов, в которых примут участие и люди с ограниченными возможностями. Это позволит общественности понять проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.
К слову, сегодня в ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» трудоустроено 9 человек с ограниченными возможностями. Недавний пример – в ноябре 2018 года в центре оборудовано новое рабочее место для инвалида по оказанию услуги людям с нарушением зрения.
Следующий межведомственный совет состоится весной 2019 года.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
Теги: Минск
 
 
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На базе ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Борисовского района» состоялся межведомственный совет по проблемам людей с инвалидностью....
 
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