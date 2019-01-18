Без Зыбицкой, «дома Чижа» и стройки на Октябрьской площади. Каким был Минск 10 лет назад

В социальных сетях сейчас актуален #2009vs2019challenge, где пользователи сравнивают по снимкам, как они изменились за 10 лет. А мы по такому же принципу сравнили фото Минска, чтобы вспомнить, как прошедший десяток лет отразился на столице.

Тусовочные улицы Октябрьская и Зыбицкая



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Это сейчас минчане знают Октябрьскую как одну из первых тусовочных улиц с кучей граффити, баров, кафе и фестивалем Vulica Brasil . Но в 2009-м это была мертвая улица с производственными корпусами и заводами, куда ходил максимум трамвай.

Октябрьская стала постепенно оживать, когда частники начали арендовать простаивающие у МЗОРа помещения. Только в 2011-м появился бар Newton (на его месте позже открылся «Хулиган»), чуть позже напротив запустились ENZO cafe и «Лаўка». Сейчас тут несколько культурных центров, офисы, бары, магазины, площадки для мероприятий, остались и заводы.





Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Последние серьезные преобразования здесь происходили в 2017 году, когда Белгазпромбанк выкупил три корпуса завода МЗОР.

Почитайте о том, как все начиналось и чем жила улица Октябрьская в разгар своей популярности в 2015 году.







Еще одна ставшая популярной в последнее время — улица Зыбицкая — еще в начале 2000-х ждала своего часа. А уже в 2009 году на Зыбицкой полным ходом шла реконструкция. На тот момент некоторые объекты уже приняли привычный для нас вид. Сравните!







Это здание на Кирилла и Мефодия, 8, которое пересекается с Зыбицкой. Сейчас тут расположен Музей конки и гастропаб.







А так одно из административных зданий на Зыбицкой выглядело при реконструкции в 2009 году. Заметим, что через дорогу еще нет отеля, офисов и баров.







Одной из первых к 2009 году перестроили улицу Герцена. Здесь же располагается офис государственного застройщика «Мінская спадчына», который и занимался реконструкцией участка.

Ремонт на Зыбицкой закончился, и на улице стали открываться первые бары. В 2016 году Зыбицкая ожила — местные заведения облюбовала молодежь, пришли уличные музыканты. После ночных тусовок на улице оставались горы мусора, а количество правонарушений в этой части города увеличилось . Местные власти даже ограничивали время работы заведений, чтобы взять обстановку под контроль.

Достроили один из главных спортивных объектов

В 2009 году в Минске сдали одну из главных спортивных и культурных площадок — «Минск-Арену». Торжественное открытие состоялось только 30 января 2010 года, но уже в 2009-м на льду прошли первые тренировки хоккеистов и конькобежцев. Мы побывали на стройке летом 2009 года.







Потопы Немиги

Во время ливней летом 2009 года Немига просто утопала . Вода до колен стояла в помещениях, на улице и в метро.







По этим фото также можно заметить, как изменилась эта часть города. Напомним, в 2017 году власти решили поменять облик проспекта Победителей. В связи с этим уже сейчас заметны внешние преобразования улицы. На здании появились буквы «Слава пераможцам!», идет реконструкция «Центра моды», упорядочены вывески. За полтора миллиона долларов переделали и мост .

Также за эти годы в столицу пришли новые мировые сети фастфуда, а за домами на проспекте Победителей выросли бизнес-центр «Роял Плаза» и ТЦ Galleria Minsk.







Минск был без «дома Чижа»

Фотограф Антон Мотолько 2 августа 2009 года снимал день ВДВ. Бывшие десантники тогда прошлись по проспекту до памятника «Остров слез».

На кадрах можно заметить, что дом «У Троицкого» еще только строился, а за забором виднелись дома между улицами Сторожевской и Богдановича.













Минск без стройки Dana Holdings на Октябрьской площади

Последнее крупное изменение внешнего облика центра столицы коснулось Октябрьской площади. Здесь был снесен музей ВОВ, а участок продан крупнейшему в Минске застройщику Dana Holdings под бизнес-центр. Сейчас здание насчитывает как минимум семь этажей.

Наши фото запечатлели, как выглядела площадь в 2009 году во время парада Дедов Морозов и Снегурочек. Тогда на Октябрьской еще не было офиса velcom — его достроили в 2012 году. А герои репортажа стояли на фоне музея Великой Отечественной войны, который находился около Дворца культуры профсоюзов с 1966 по 2014 год.







В материале использованы фотографии Антона Мотолько, Киры Колмаковой, а также с ресурсов domofoto.ru, transphoto.ru.