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Без Зыбицкой, «дома Чижа» и стройки на Октябрьской площади. Каким был Минск 10 лет назад
18.01.2019 22:01 — Новости Общества | Tut.by
В социальных сетях сейчас актуален #2009vs2019challenge, где пользователи сравнивают по снимкам, как они изменились за 10 лет. А мы по такому же принципу сравнили фото Минска, чтобы вспомнить, как прошедший десяток лет отразился на столице.
Тусовочные улицы Октябрьская и Зыбицкая
Это сейчас минчане знают Октябрьскую как одну из первых тусовочных улиц с кучей граффити, баров, кафе и фестивалем
Октябрьская стала постепенно оживать, когда частники начали арендовать простаивающие у МЗОРа помещения. Только в 2011-м появился бар Newton (на его месте позже открылся «Хулиган»), чуть позже напротив запустились ENZO cafe и «Лаўка». Сейчас тут несколько культурных центров, офисы, бары, магазины, площадки для мероприятий, остались и заводы.
Последние серьезные преобразования здесь происходили в 2017 году, когда Белгазпромбанк
Почитайте о том, как все начиналось и чем жила улица Октябрьская в разгар своей
Еще одна ставшая популярной в последнее время — улица Зыбицкая — еще в начале 2000-х ждала своего часа. А уже в 2009 году на Зыбицкой полным ходом шла реконструкция. На тот момент некоторые объекты уже приняли привычный для нас вид. Сравните!
Это здание на Кирилла и Мефодия, 8, которое пересекается с Зыбицкой. Сейчас тут расположен Музей конки и гастропаб.
А так одно из административных зданий на Зыбицкой выглядело при реконструкции в 2009 году. Заметим, что через дорогу еще нет отеля, офисов и баров.
Одной из первых к 2009 году перестроили улицу Герцена. Здесь же располагается офис государственного застройщика «Мінская спадчына», который и занимался реконструкцией участка.
Ремонт на Зыбицкой закончился, и на улице стали открываться первые бары. В 2016 году Зыбицкая ожила — местные заведения облюбовала молодежь, пришли уличные музыканты. После ночных тусовок на улице
Достроили один из главных спортивных объектов
В 2009 году в Минске сдали одну из главных спортивных и культурных площадок — «Минск-Арену». Торжественное открытие состоялось только 30 января 2010 года, но уже в 2009-м на льду прошли первые тренировки хоккеистов и конькобежцев. Мы
Потопы Немиги
Во время ливней летом 2009 года Немига
По этим фото также можно заметить, как изменилась эта часть города. Напомним, в 2017 году власти
Также за эти годы в столицу пришли новые мировые сети фастфуда, а за домами на проспекте Победителей выросли бизнес-центр «Роял Плаза» и ТЦ Galleria Minsk.
Минск был без «дома Чижа»
Фотограф Антон Мотолько 2 августа 2009 года снимал день ВДВ. Бывшие десантники тогда прошлись по проспекту до памятника «Остров слез».
На кадрах можно заметить, что дом «У Троицкого» еще только строился, а за забором виднелись дома между улицами Сторожевской и Богдановича.
Минск без стройки Dana Holdings на Октябрьской площади
Последнее крупное изменение внешнего облика центра столицы коснулось Октябрьской площади. Здесь был снесен музей ВОВ, а участок
Наши фото запечатлели, как выглядела площадь в 2009 году во время
В материале использованы фотографии Антона Мотолько, Киры Колмаковой, а также с ресурсов domofoto.ru, transphoto.ru.
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Мы сравнили фото Минска, чтобы вспомнить, как менялся город за это время.
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