В урочище «Боровец» прошел районный зимний спортивный праздник «Костюковичская лыжня – 2019»



















































































































































































































































По результатам пройденных дистанций в один и полтора километров в каждой возрастной группе были определены победители в личном зачетах: Руслан Бруев (в возрастной категории18-29 лет) Наталья Стародуб (18-29 лет) Николай Стародуб (30-39 лет) Татьяна Радькович (30-39 лет) Виктор Малашенко (40-49 лет) Татьяна Папырко (40-49) Александр Храпко (50-54) Татьяна Зайцева (50-54) Василий Горелов (55 лет и старше) Ирина Бесценная (55 лет и старше). В командном же зачете третье место заняла команда лесхоза, второе – команда отдела по образованию, спорту и туризму райисполкома, а почетное первое место по праву досталось команде лыжников Белорусской цементной компании. Дипломы, кубки и медали стали достойной наградой лидерам соревнований за их достижения в лыжных соревнованиях.

Фото Людмилы СМОЛЯКОВОЙ.