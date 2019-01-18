Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

18 января в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» столетний юбилей отметила одна из самых значимых структур нашей страны — система социальной защиты. Со словами благодарности за проделанную работу и поздравлениями к гостям мероприятия обратились заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов, благочинный церквей Кореличского округа, настоятель прихода Храма Святых апостолов Петра и Павла священник Николай Орса и другие. Важным моментом торжества стало вручение 29-и ветеранам труда памятных подарков.

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Виктория КОСТЮК

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