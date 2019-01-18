ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

18.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

18 января в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» столетний юбилей отметила одна из самых значимых структур нашей страны — система социальной защиты. Со словами благодарности за проделанную работу и поздравлениями к гостям мероприятия обратились заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик, председатель районного Совета депутатов Александр Шкадов, благочинный церквей Кореличского округа, настоятель прихода Храма Святых апостолов Петра и Павла священник Николай Орса и другие. Важным моментом торжества стало вручение 29-и ветеранам труда памятных подарков.
,
Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию социальной службы, прошло в Кореличах (фото)

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 января в ГУК «Кореличский молодежный центр культуры» столетний юбилей отметила одна из самых значимых структур нашей страны — система
 
Новости дня
Новости общества
 
Кочанова: местной власти надо ориентироваться на нужды людей и принцип справедливости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика