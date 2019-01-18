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МАРТ: продавец тюбингов должен рассказать покупателю о правилах катания и средствах защиты

18.01.2019 19:07 — Новости Общества | БелТА  
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МАРТ: продавец тюбингов должен рассказать покупателю о правилах катания и средствах защиты
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катание на тюбинге стало одним из популярнейших видов активного зимнего отдыха у взрослых и детей. В этой связи Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает продавцам о необходимости доведения до покупателей информации о правилах безопасности при катании на тюбингах и средствах защиты, которые необходимо при этом использовать. Соответствующая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Тюбинг - надувная круглая камера в чехле с усиленным дном и ручками. Специальное покрытие низа чехла позволяет развивать большую скорость даже на склонах с маленьким уклоном (до 60-90 км/ч). У тюбинга нет ни руля, ни тормозов, он управляется исключительно наклоном тела. На горке тюбинг является практически неуправляемым.

"Самое важное правило при катании на тюбинге - голова, копчик, колени и запястья должны быть защищены, - обращают внимание в МАРТ. - Для этого необходимо использовать такие средства защиты, как шлем, специальные шорты, наколенники (для роликов или же приобрести специализированные для сноуборда), специальные перчатки".

Кроме того, при катании на тюбинге следует знать и соблюдать определенные меры безопасности. Перед катанием необходимо проверить целостность тюбинга. Кататься нужно только в безопасных местах: по склонам без крутых уклонов; при отсутствии препятствий (столбов, ограждений, деревьев, кустов, камней, строений) на склоне и в непосредственной близости к нему (вдоль и внизу); при наличии достаточного для торможения места внизу склона. Препятствия на спуске могут повредить тюбинг и (или) при развитии скорости повлечь резкое неконтролируемое изменение траектории движения.

Спускаться на тюбинге можно только при отсутствии других людей в зоне катания. Кроме того, стоит учитывать, что катание на одном склоне одновременно с катающимися на санках, снегокатах и с использованием другого инвентаря может привести к травмам и повреждению тюбинга. Не стоит кататься на тюбинге одновременно нескольким людям, так как при развитии скорости кто-то может выпасть.

Не следует отпускать детей кататься на тюбингах одних. Детям до 6 лет рекомендуется спускаться на тюбингах только в сопровождении взрослого (речь в данном случае идет о тюбинге большого диаметра и соответствующей нагрузки).

Кататься следует исключительно сидя, поскольку катание лежа или стоя уменьшает возможность контролировать скорость и траекторию движения и создает дополнительные риски получения травм. Во время спуска необходимо крепко держаться за ручки тюбинга, не делать резких движений корпусом. Важно помнить - нельзя спрыгивать с тюбинга во время его движения. Ни в коем случае нельзя привязывать тюбинг к транспортным средствам. При несчастном случае необходимо оказать первую помощь и в зависимости от ситуации вызвать медицинскую помощь и (или) спасателей (сотрудников МЧС).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катание на тюбинге стало одним из популярнейших видов активного зимнего отдыха у взрослых и детей. В этой связи Министерство...
 
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