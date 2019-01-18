«Никаких процентов, сумма из головы. Просто решил, что этого достаточно». По «делу медиков» судят Андрея Стрижака.

Одним из фигурантов уголовных дел о масштабной коррупции в системе здравоохранения стал уже бывший главврач Гродненской области (начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома), Председатель комитета по здравоохранению Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, уголовное дело, в отношении которого суд Центрального района Минска начнет рассматривать 10 января этого года.

Впервые информация о задержании чиновника появилась в конце июня 2018 года. Как вскоре рассказал СМИ глава КГБ Валерий Вакульчик, Андрей Стрижак оказался замешен в целой коррупционной схеме и был задержан по подозрению в получении взятки, в частности, за «организацию проведения технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования, находящегося в учреждениях здравоохранения Гродно». Материалы дела в отношении бывшего начальника Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома изучала, а затем направила в суд Генеральная прокуратура, поскольку пришла к выводу об обоснованности обвинения и наличии достаточных доказательств. На момент ареста Андрея Стрижака у СМИ не было информации о конкретной сумме взяток, было лишь известно о проведении им «нечестных» закупок медицинских препаратов и оборудования для региональных больниц и поликлиник. Действия эти были, безусловно, умышленными. Стрижак пользовался своим должностным положением и, используя служебные полномочия лоббировал интересы различных фирм и организаций, дающих взятку региональному чиновнику за благоприятное решение вопроса.

Иными словами, Стрижака погубила алчность, и, похоже, что вся система его работы за последние годы была подчинена только этому. Перечислить все его «деяния» за время контроля подчиненного ему Управления будет слишком утомительно, но несколько эпизодов упомянуть все же можно для, так сказать, общего представления масштабов его взяточничества.

Так, с августа 2012 г. по апрель 2013 г., Андрей Стрижак, действуя в интересах главы ООО «Tangens Medizintechnik Management und Beteiligungsgesellschaft mbH» Волкова, используя свои служебные полномочия, Стрижак осуществлял контроль за ходом строительно-монтажных работ по реконструкции и модернизации помещений МРТ отделения (пультовая и аппаратная), в УЗ «Гродненская областная клиническая больница». Казалось бы, благое дело, если бы не одно «но»: за эту услугу, за содействие в выборе именно ООО «Tangens Medizintechnik Management und Beteiligungsgesellschaft mbH», чиновник получил от Волкова порядка 5000 евро.

Затем постепенно входя во вкус, начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома утвердил своей подписью заявку Управления на закупку видеоэндоскопического оборудования, которое было определено к закупке для нужд

УЗ «Гродненская областная клиническая больница». УП «Медтехника» города Гродно, согласно этой заявке провело электронный аукцион, по результатам которого победителем было признано общество с дополнительной ответственностью «Геол-М» (кстати, это ОДО фигурирует в нескольких делах коррумпированных медиков).

После аукциона состоялось заседание комиссии Управления по определению первоочередных закупок под председательством Стрижака, и было принято решение утвердить и согласовать результат аукциона, приобретя у ОДО «Геол-М» систему видеоэндоскопической модели. Договор был утвержден и датирован 17 июлем 2014 года, а в январе 2015 Андрей Стрижак «за оказанную услугу» принял от учредителя и директора ОДО «Геол-М» взятку в сумме не менее 10 000 долларов США. И, кстати, сделал это чиновник не единожды. Спустя приблизительно год, Стрижак опять лоббировал интересы ОДО «Геол-М», оказав содействие в организации работы по исполнению договорных обязательств в части скорейшей оплаты Управлением из средств областного бюджета поставки ОДО «Геол-М» медицинского оборудования. За это чиновник опять же получил порядка 10 000 долларов США.

Были взятки и помельче, но менее внушительные суммы компенсировались частотой их получения. Брал и по 100 долларов, но у одной и той же «конторы» «FRESENIUS SE & CO.KGAA», доведя это до десяти раз. В итоге набежала 1000 долларов США. Используя свое служебное положение, Стрижак получал «денежное вознаграждение» и от представителя научно-производственного унитарного предприятия «БЕЛРЕАМЕД» - не менее 1000 долларов США в целых четыре (а может и больше) захода. Обогатился Стрижак и за счет директора ИП «Медисфера», получив от него за организацию заключения и исполнения договоров по техническому обслуживанию и ремонту ИП «Медисфера» медицинского оборудования, а также за обеспечение скорейшей оплаты областными больницами оказанных предприятием услуг, взятку в четыре этапа. В общей сложности это были все те же, столь любимые Стрижаком 10 000 долларов США.

Сегодня Стрижак обвиняется по ч.2 ст. 430 УК РБ. Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности. О своем отношении к предъявленным обвинениям Стрижак предпочел пока не высказываться.

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