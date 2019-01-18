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«Белпочта» объявила конкурс на лучшую почтовую марку 2018 года
19.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда
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«Белпочта» объявляет конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2018 года, сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе компании.
Конкурс стартует 28 января и продлится по 28 февраля. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо на сайте «Белпочты» в разделе «Филателия»,
Заполнить анкету также можно в любом отделении почтовой связи страны. Разборчиво заполненную анкету с пометкой «Конкурс» нужно направить по адресу издательский центр «Марка» РУП «Белпочта», пр. Независимости, 10, 220050, Минск.
Среди всех участников опроса, приславших письма в указанный срок с правильно заполненной анкетой и назвавших марку-победительницу, будут разыграны призы — наборы филателистической продукции. Лучшей будет признана почтовая марка либо блок, за которую проголосует большинство участников.
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