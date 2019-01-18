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В Пинской горрайинспекции охраны окружающей среды рассказали о способах предотвращения заморов рыбы

19.01.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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В Пинской горрайинспекции охраны окружающей среды рассказали о способах предотвращения заморов рыбы
Одним из отрицательных явлений на водных объектах Беларуси, приносящих большой ущерб, являются заморы – массовая гибель рыбы в результате уменьшения растворенного в воде кислорода.

Корреспондент pinsknews.by побеседовал со специалистами Пинской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды и узнал, как определить предзаморные явления, а, главное, как предотвратить гибель рыбы на водоемах.

— Чаще замор связан с продолжительными сильными морозами, которые способствуют замерзанию воды, заливающей все трещины ледяного панциря водоёма, — отметили в горрайинспекции.

Первые признаки зимних заморов рыбы – это массовое появление в лунках и прорубях молоди рыбы, других организмов. Вода в этот период приобретает неприятный запах, становится мутной.

Ответственными за организацию и проведение мероприятий по предотвращению заморных явлений в соответствии с Правилами ведения рыболовного хозяйства и рыболовства являются арендаторы/пользователи рыболовных угодий (в арендованных/предоставленных в безвозмездное пользование рыболовных угодьях) и местные исполнительные и распорядительные органы (в рыболовных угодьях фонда запаса).

Но и граждане не должны оставаться в стороне. Рыболовы-любители, которые бывают на водоемах, могут помочь зимующей рыбе.

Предотвратить гибель рыбы при возникновении предзаморных явлений поможет изготовление прорубей на водоемах. Проруби следует располагать в центре водоема и по его периметру, где глубина непромерзающего слоя составляет 50-60 см. Для предотвращения замерзания прорубей необходимо в них установить снопы из камыша, рогоза, других полых «дышащих» растений и подвесить мешки с солью.

— Также помогает внесение извести в водоемы. Известкование способствует разложению и ускорению минерализации органического вещества, а также улучшению газового режима; нейтрализует кислую реакцию воды. Негашеную известь вносят по воде из расчета 1-2 ц/га. При использовании гашенной извести или молотого известняка нормы внесения увеличиваются соответственно в 1,3 и 1,8 раза, — подытожили в Пинской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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