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Крещение

19.01.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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или Богоявление – великая тайна Святой Троицы – Единство Отца, Сына, Святого Духа. Называют Крещение Господне также Просвещением, «праздником света».

Крещение

В этот день от Иоанна Предтечи крестился Иисус Христос. Во время таинства на Иисуса сошёл святой дух в виде голубя, а глас с небес произнёс: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение».
Иоанн говорил: «Идет за мною сильнейший меня, у Которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым». Очищение тела водой символизирует очищение души верующего.
Накануне Крещения установлен строгий пост, а водоосвящение (водосвятие) совершается и в Крещенский сочельник, 18 января. А в самый праздник, 19 января, в храмах традиционно проходит Божественная литургия, молебен, затем освящается вода, которая, как считают верующие, в этот день обладает исцеляющими свойствами. При добавлении к обычной воде крещенской освящается она вся.
«Крестить» – от греческого «погружать в воду». Многие верующие ежегодно совершают погружение в «купель», считая этот обряд приближением к Богу и очищением. Делать это надо, имея глубокую веру и духовную готовность. Главное же в этот день – посещение службы в храме и усердная молитва.
Шествие для освящения природных источников называется крестным ходом на Иордан. Именно в Иордане крестился Иисус Христос в возрасте 30 лет. Таинство Крещения освобождает человека от всех грехов, доселе пребывающих с ним. Только в искреннем покаянии и молитве очищается душа и приобретается сила крещенской воды.
Древнее название праздника «Епифания» – явление, или «Теофания» – Богоявление, «Светы», так как в этот день Бог приходит в мир, чтобы явить всем неприступный свет.

Наталия ШИРКО.

 
 
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или Богоявление – великая тайна Святой Троицы – Единство Отца, Сына, Святого Духа. Называют Крещение Господне также Просвещением, «праздником света».
 
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