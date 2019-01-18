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Сегодня православные христиане в память крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан отмечают Крещение

19.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня православные христиане в память крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан отмечают Крещение.

Сегодня православные христиане в память крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан отмечают Крещение

В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста. По традиции купель оборудована на святой криничке в Сельце, на озере Климкова в Коммунаре и на водоеме вблизи Красного Знамени. После освящения воды в источниках все желающие могли окунуться в проруби под присмотром спасателей, медиков и ОСВОДа. Кстати, те, кто решил окунуться в источнике святых мучеников Макковеев, что в Сельце, после купания могли рассчитывать на горячий чай и кофе – выездную торговлю обеспечило Буда-Кошелевское райпо.
Запасаться святой водой верующие начали еще с 18 января, сразу после утренней и вечерней божественных литургий, и продолжили утром 19-го. Люди, приходя домой, окропляют ею свои жилища, сообщая им таким образом благодать великого праздника. Святую воду пьют, умываются ею, она, к тому же, считается целебной и может оставаться свежей в течение нескольких лет. Правда, есть одно «но»: употребление святой воды требует молитвы и искренней веры в Бога.
Елена ЛАВРОВА.
Фото из архива редакции.

 
 
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Сегодня православные христиане в память крещения Иисуса Христа Иоанном Предтечей в водах реки Иордан отмечают Крещение. В день Крещения...
 
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