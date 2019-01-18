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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

19.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня свой профессиональный праздник отмечают мужественные и сильные духом люди, те, кто первым приходит на помощь во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций, кого, без преувеличения, можно назвать героями. И накануне Дня спасателя, в нынешнем году он вдвойне знаковый, ведь в 2019 исполняется 20 лет со дня образования МЧС, мы встретились с представителями этой доблестной профессии, которые не один год трудятся в районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

В профессии спасателя нет случайных людей: кто-то приходит сюда исключительно по зову сердца, а кто-то – по примеру родных и близких, создавая тем самым целые династии. Сегодня в Буда-Кошелевском РОЧС трудятся представители славных трудовых династий – Игорь Залевский и Александр Хацулев.
Капитан внутренней службы, начальник пожарной аварийно-спасательной части №2 п. Коммунар Игорь Залевский пришел в районный отдел по чрезвычайным ситуациям по стопам отца Николая Константиновича, который в свое время также работал в отделе.
– Я всегда гордился своим отцом, часто бывал у него на работе. В детстве думал: это ли не счастье – ездить на большой красной машине и спасать чью-то жизнь, – вспоминает мужчина. – Когда пришло время определяться с будущей профессии, выбирал между стезей юриста или спасателя. В итоге последняя перевесила чашу весов, и я поступил в Солигорский горно-химический колледж на отделение «Преду-преждение и ликвидация ЧС»Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

После окончания колледжа Игорь в звании младшего лейтенанта вернулся на малую родину, где сразу был назначен на руководящую должность: начальником пожарного аварийно-спасательного поста №14 д. Шарибовка. Параллельно учился на заочном отделении Гомельского инженерного института МЧС Беларуси, во время учебы был переведен на должность начальника караула ПАСЧ №2 г. Буда-Кошелево, а после окончания института назначен начальником участка ПАСЧ №2, где трудится по сей день.
– Несмотря на то что моя нынешняя работа мне нравится, иногда я скучаю по временам, когда работал начкаром, – признается Игорь Залевский. – Сейчас занимаюсь в основном «кабинетной» деятельностью, а порой так не хватает боевой работы, ведь все-таки в профессию я шел с намерением спасать людские жизни.
Вспоминает мужчина и свой самый сложный пожар на свиноферме Теклевке:
– Горела кровля общей площадью 1200 м2, внутри помещения находились десятки свиноматок и поросят. Я дал команду незамедлительно спасать животных, однако у нас быстро закончилась вода, но мы не растерялись и оперативно установили 3 машины в перекачку на реку, которая находилась в 700 метрах от фермы для бесперебойной подачи воды. К счастью, закончилось все благополучно.
Отец Игоря, Николай Константинович, в свое время посвятил работе в отделе более 20 лет, начинал с должности инспектора, за годы работы дослужился до заместителя начальника отдела, ушел на заслуженный отдых с этой должности в звании подполковника. Сегодня продолжает работать инженером по пожарной безопасности в РУП «Белоруснефть-Особино».
– Основоположником нашей династии по праву можно считать моего отца, Константина Федоровича, который в свое время был членом добровольной пожарной дружины, работал в колхозе «Заветы Ленина», что на Брестчине, водителем на автомобиле ГАЗ-51. Я с самого детства ездил с ним на пожары и знакомился с работой, – говорит Николай Константинович.
Однако связать свою жизнь с пожарной службой ему довелось не сразу: мужчина окончил строительный институт в Бресте, получил техническую специальность, был распределен в г.п. Корма, а вскоре перебрался в Буда-Кошелево, где окончательно «осел» с семьей. Сперва работал по специальности, затем по направлению партийной организации был направлен в районный отдел по чрезвычайным ситуациям.
Хоть и работал на инспекторских должностях, зачастую приходилось вместе со спасателями принимать участие в ликвидации пожаров. Один, самый сложный за все годы, навсегда врезался мне в память, – вспоминает Николай Константинович. – В многоэтажном жилом доме в Красном Знамени горел подвал. Как оказалось, местная детвора соорудила там комнату для игр, в которой загорелся обогреватель. Когда мы приехали на место, в здании уже начали лопаться плиты и пламя грозилось вырваться на первый этаж. Оценив ситуацию, мы поняли, что действовать нужно незамедлительно, и вместе с начальником караула, надев противогазы и вооружившись шлангом, отправились в подвал. Помещение было полностью охвачено огнем, температура там была очень высокая. Вода мгновенно испарялась, и меня так обдало паром, что я упал, однако нашел в себе силы и продолжил борьбу с огнем. В скором времени прибыла подмога, пожар был ликвидирован. Но и по сей день, вспоминая эти события, понимаю, что мог остаться в этом подвале навсегда…
У Игоря подрастают двое детей, и кто знает, может быть, в скором будущем в роду Залевских появится еще один пожарный-спасатель.
Капитан внутренней службы, старший инженер инспекции надзора и профилактики РОЧС Александр Хацулев, несмотря на то, что получил образование инженера-проектировщика, свою трудовую карьеру также построил в рядах спасателей: сначала трудился старшим водителем, затем, с 2012, – инспектором инспекции пропаганды и профилактики, а несколько лет назад был повышен до старшего инженера. И пришел в отдел он тоже по примеру родных. В свое время в отделе водителем работал его дедушка, а затем и мама, Надежда Михайловна. Сперва работала на гражданских должностях, а с 1994 года, вплоть до выхода на заслуженный отдых, была диспетчером.
– С раннего детства я любил бывать в отделе вместе с дедушкой и воочию знакомиться с работой спасателей. И уже тогда понял, что профессия эта требует от человека полной самоотдачи, выносливости, отваги. И в выходные, и в праздники спасатель всегда начеку, готов в любую минуту прийти на помощь, – отмечает Александр Хацулев.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

Однако, помимо спасения человеческих жизней, не менее важной является и профилактическая работа с населением, которая возложена на плечи работников инспекции надзора и профилактики РОЧС. Воспитание у населения культуры безопасного поведения – приоритетная задача РОЧС. И, по словам Александра, приятно осознавать, что твоя работа востребована и нужна людям. У него подрастает сын Степа, и, как признается мужчина, он будет только рад, если тот продолжит семейную династию и освоит такую мужественную профессию, как спасатель.
Почти 13 лет трудится в Буда-Кошелевском РОЧС старшина внутренней службы, водитель ПАСЧ №1 г. Буда-Кошелево Юрий Масензов. Окончив аграрно-технический колледж, он решил пойти по стопам отца и деда и стать водителем. После армии некоторое время работал в райпо, затем получил предложение устроиться в отдел, решил попробовать.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

– В первую очередь меня привлекла перспектива помогать людям. Считаю, это очень благородная миссия, – уверен Юрий. – Мой первый выезд на пожар в Рудне-Ольховке, что в Чеботовичском сельсовете, случился, когда я еще был стажером. Прибыв на место, увидели, что огнем было охвачено сразу несколько подворий. Техника в те времена была не та, что сейчас, и пожарным пришлось нелегко. К счастью, мои опытные коллеги профессионально справились с задачей. А я, воочию убедившись, какое великое дело они делают, осознал, что с выбором не ошибся.
С коллегами, как считает Юрий, ему тоже повезло – в карауле трудятся замечательные, сплоченные и веселые ребята, с которыми они каждые боевые сутки работают плечом к плечу и готовы прийти на помощь друг другу в любой сложной ситуации.
Всегда готов к оперативным действиям и Денис Лаврентиков, прапорщик внутренней службы, диспетчер центра оперативного управления, чей труд в системе работы спасателей трудно переоценить. Ведь если случается пожар или хотя бы намек на возгорание, мы, сломя голову, несемся к телефону и набираем 101. И трубку незамедлительно поднимает дежурный диспетчер ЦОУ. Именно с этого момента начинается отсчет времени, в течение которого диспетчер должен выяснить детали происшествия, оценить потенциальную опасность ситуации и принять верное решение. Зачастую именно от его профессионализма зависит чья-то жизнь.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели

– Моя главная обязанность –принимать все тревожные звонки и осуществлять координацию действий работников РОЧС. Еще во время разговора необходимо вычислить наиболее близко расположенную к месту происшествия пожарную часть, связаться с ней и сообщить адрес. У нас всё должно быть четко и понятно, любая чрезвычайная ситуация отрабатывается досконально, – рассказывает молодой человек. – Конечно, бывают очень напряженные дни. Как сейчас помню одно из своих самых сложных дежурств, в 2012 году, когда одновременно случилось три пожара, и пришлось привлекать технику из других гарнизонов. В таких ситуациях действовать нужно максимально оперативно, и в этом деле, безусловно, огромную роль играет опыт.
Денис работает в отделе с 2011 года и практически все время в нынешней профессии. Несколько лет назад, правда, довелось работать командиром отделения на посту в Шарибовке, однако в 2017 снова вернулся на привычное и уже полюбившееся место работы, о чем он сегодня нисколько не жалеет.
Марина КРАСНИК.
Фото автора.

 
Теги: Брест
 
 
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