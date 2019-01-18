Условия для союза с РФ, транспортный коллапс в столице, злоключения Рыбки и визы - все за вчера

Доброе утро!

С Крещением вас! Окунаться планируете? Вместо крещенских морозов вчера к нам пришла оттепель. К вечеру стало подмораживать, подул ветер — и все покрылось коркой льда. Сложно передвигаться было всем: и людям, и транспорту. Увы, такая погода привела к ДТП и перебоям в движении общественного транспорта . Вот вам наглядный пример вчерашних экстремальных условий — на проспекте Пушкина занесло троллейбус, он боком скользил по проезжей части . Водитель очень крут, он смог удержать транспортное средство на дороге. Кстати, синоптики обещают усиление морозов . Так что доставайте санки, лыжи, коньки. Пожалуйста, выбирайте безопасные места для катания. А вот в Брилевичах позаботились о жителях и Минск?">засыпали опасную горку песком.





Вчера президент назвал условия , на которых возможно дальнейшее развитие союзного строительства с Россией. Президент считает, что все должно быть основано на лучших традициях и условиях, взять необходимо все лучшее у белорусов и россиян: «Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас». Прокомментировал Лукашенко и атаку на Беларусь в российских СМИ . Он отметил, что его особенно тревожит не налоговый маневр, а то, что наши народы пытаются столкнуть между собой. Вспомнил президент и другую нашу соседку. По его мнению, «все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает, не должен перекинуться на Беларусь». И снова президент упомянул « о массированном притоке оружия из Украины ».

Это все Александр Лукашенко заявил на встрече с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими ведомство (встреча было по случаю 100-летия современной белорусской дипломатической службы, потом было еще мероприятие в Театре оперы и балеты ).





3 дня в Беларуси гостил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Прошли переговоры в разных форматах и на разных уровнях, состоялись протокольные мероприятия. Однако какой-то конкретики о достигнутых договоренностях было мало. Нам удалось выяснить некоторые любопытные детали белорусско-зимбабвийского сотрудничества . А еще мы придумали простой тест на различия между Беларусью и Зимбабве .

После переполоха, что Польша перестала выдавать визы «на закупы», мы решили разобраться, как все-таки получить шенгенскую визу на год , реально ли собрать документы на нее самому, куда их подать и от чего зависит, дадут визу или нет. Разложили все по полочкам.

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице . По данным Минтруда, на начало этого года было 12,5 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных. При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, заметно выше. А вот бюджетникам будут по-новому начислять зарплаты , вчера президент подписал указ.

В прошлом году группа компаний «Санта» Александра Мошенского была самым активным участником на рынке слияний и поглощений Беларуси, приобретя сеть «Рублевский» и несколько молокоперерабатывающих активов. Известный бизнесмен рассказал, что будет делать с купленными магазинами .

Кратко о новостях спорта: Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open, Азаренко не вышла на парный матч 2-го круга, а белорусский хоккей сегодня укладывают в гроб (главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров не устает критиковать председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова. Подробности тут ).

Благотворительность — дело непростое. Люди, которые собирают деньги на лечение, должны обосновать необходимость сбора, а также отчитываться о потраченных средствах. А если у тех, кто жертвует, возникнут какие-либо подозрения, то дело может дойти до обращения в милицию. Так было в случае со сбором для лечения маленькой Маргариты Османовой. Пытались разобраться, почему сбор 240 тысяч долларов для лечения девочки обернулся скандалом?

Не устаю восхищаться людьми, ведущими здоровый и активный образ жизни. Вот вам новая крутая история о папе и дочке, которые вместе занимаются «моржеванием» . Наш герой по утрам плавает в бассейне, в обеденный перерыв спешит искупнуться в Свислочи (даже если за окном ощутимый минус), а отпуск посвящает соревнованиям по зимнему плаванию. 15-летняя дочь от папы не отстает.





В последние дни много шумихи вокруг небезызвестных Насти Рыбки и Алекса Лесли. Они 9 месяцев провели в тюрьме Таиланда. Их депортировали по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Вечером 17 января полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Лесли, Рыбку и еще двух человек по делу об организации проституции (есть видео силового задержания ). Адвокат девушки говорит , что ее должны были депортировать в Минск, а сотрудники правоохранительных органов насильно втащили ее на территорию РФ. Сама Рыбка заявила , что ее обманули: ей предложили дать показания в качестве свидетеля, но когда она отказалась, задержали. Анастасия находится в изоляторе временного содержания на юге Москвы.

Суд отклонил апелляцию по делу Сергея Крупы, солдата, которого прошлой осенью признали виновным в смерти напарника по БМП. Адвокаты обвиняемого считают это решение необоснованным и просят заново рассмотреть дело. По мнению защитников, доказательств, что Сергей Крупа виноват в смерти сослуживца, мало, а вещдоки собирали с нарушениями.

Еще один суд, очень тяжелая ситуация. 47-летний водитель фургона, развозивший хлеб, уснул за рулем и въехал в стоявшую на обочине машину. В аварии пострадала семья с маленькими детьми, позже трехлетняя девочка умерла в больнице . Водитель грузовика свою вину признал.

Новый выпуск «Доски позора» . Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Смотрите сами.

Напоминаем, с 21 января в Беларуси упрощаются правила регистрации автомобилей . Ознакомьтесь с изменениями, если еще не в курсе.

Вы участвовали в #2009vs2019challenge, где пользователи сравнивают по снимкам, как они изменились за 10 лет? Мы по такому же принципу сравнили фото Минска, чтобы вспомнить, как прошедший десяток лет отразился на столице. Добро пожаловать в столицу без Зыбицкой, «дома Чижа» и стройки на Октябрьской площади . Кстати, о столице. Прокуратура подняла вопрос о том, чтобы стройку бизнес-центра у парка Челюскинцев приостановили .

В гродненской школе более 100 учеников не пришли на занятия . Учителя и медики заволновались, пошли по домам. Оказалось, что только половина детей имели проявления вирусной инфекции в легкой форме. Остальные, наверное, уже на дополнительные каникулы — карантин настроились.

Мы вошли в топ-20 стран, где живут самые красивые женщины . Знаете, на каком месте Беларусь?





Ого, прямо «девяностые» какие-то. Бывшая сотрудница белорусского стартапа Play2Live Мария Маврех заявила, что на нее напали неизвестные в Москве и требовали назад свои деньги.

Все новости пятницы, 18 января

Напоследок дарим вам инструкцию о том, как отключить всплывающие уведомления от МТС, velcom и life:) . Можете не благодарить. Ну и чтобы вы не скучали, вот вам еще один тестик . Проверьте себя. Если же уведомления вас не беспокоят, а с тестом заморачиваться нет желания, вот вам идеи, как бюджетно провести выходные в Минске .

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