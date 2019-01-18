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Условия для союза с РФ, транспортный коллапс в столице, злоключения Рыбки и визы - все за вчера

19.01.2019 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

С Крещением вас! Окунаться планируете? Вместо крещенских морозов вчера к нам пришла оттепель. К вечеру стало подмораживать, подул ветер — и все покрылось коркой льда. Сложно передвигаться было всем: и людям, и транспорту. Увы, такая погода привела к ДТП и перебоям в движении общественного транспорта. Вот вам наглядный пример вчерашних экстремальных условий — на проспекте Пушкина занесло троллейбус, он боком скользил по проезжей части. Водитель очень крут, он смог удержать транспортное средство на дороге. Кстати, синоптики обещают усиление морозов. Так что доставайте санки, лыжи, коньки. Пожалуйста, выбирайте безопасные места для катания. А вот в Брилевичах позаботились о жителях и Минск?">засыпали опасную горку песком.


Вчера президент назвал условия, на которых возможно дальнейшее развитие союзного строительства с Россией. Президент считает, что все должно быть основано на лучших традициях и условиях, взять необходимо все лучшее у белорусов и россиян: «Но не так: мы — большие, вы — малые, давайте делайте так, как у нас». Прокомментировал Лукашенко и атаку на Беларусь в российских СМИ. Он отметил, что его особенно тревожит не налоговый маневр, а то, что наши народы пытаются столкнуть между собой. Вспомнил президент и другую нашу соседку. По его мнению, «все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает, не должен перекинуться на Беларусь». И снова президент упомянул «о массированном притоке оружия из Украины».

Это все Александр Лукашенко заявил на встрече с министрами иностранных дел, в разное время возглавлявшими ведомство (встреча было по случаю 100-летия современной белорусской дипломатической службы, потом было еще мероприятие в Театре оперы и балеты).


3 дня в Беларуси гостил президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Прошли переговоры в разных форматах и на разных уровнях, состоялись протокольные мероприятия. Однако какой-то конкретики о достигнутых договоренностях было мало. Нам удалось выяснить некоторые любопытные детали белорусско-зимбабвийского сотрудничества. А еще мы придумали простой тест на различия между Беларусью и Зимбабве.

После переполоха, что Польша перестала выдавать визы «на закупы», мы решили разобраться, как все-таки получить шенгенскую визу на год, реально ли собрать документы на нее самому, куда их подать и от чего зависит, дадут визу или нет. Разложили все по полочкам.

В Беларуси зафиксировали очередной рекорд по официальной безработице. По данным Минтруда, на начало этого года было 12,5 тысячи зарегистрированных нетрудоустроенных. При этом фактический уровень безработицы, который рассчитывается по методологии Международной организации труда, заметно выше. А вот бюджетникам будут по-новому начислять зарплаты, вчера президент подписал указ.

В прошлом году группа компаний «Санта» Александра Мошенского была самым активным участником на рынке слияний и поглощений Беларуси, приобретя сеть «Рублевский» и несколько молокоперерабатывающих активов. Известный бизнесмен рассказал, что будет делать с купленными магазинами.

Кратко о новостях спорта: Соболенко и Саснович выбыли из одиночного разряда Australian Open, Азаренко не вышла на парный матч 2-го круга, а белорусский хоккей сегодня укладывают в гроб (главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров не устает критиковать председателя Федерации хоккея Беларуси Геннадия Савилова. Подробности тут).

Благотворительность — дело непростое. Люди, которые собирают деньги на лечение, должны обосновать необходимость сбора, а также отчитываться о потраченных средствах. А если у тех, кто жертвует, возникнут какие-либо подозрения, то дело может дойти до обращения в милицию. Так было в случае со сбором для лечения маленькой Маргариты Османовой. Пытались разобраться, почему сбор 240 тысяч долларов для лечения девочки обернулся скандалом?

Не устаю восхищаться людьми, ведущими здоровый и активный образ жизни. Вот вам новая крутая история о папе и дочке, которые вместе занимаются «моржеванием». Наш герой по утрам плавает в бассейне, в обеденный перерыв спешит искупнуться в Свислочи (даже если за окном ощутимый минус), а отпуск посвящает соревнованиям по зимнему плаванию. 15-летняя дочь от папы не отстает.


В последние дни много шумихи вокруг небезызвестных Насти Рыбки и Алекса Лесли. Они 9 месяцев провели в тюрьме Таиланда. Их депортировали по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Вечером 17 января полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Лесли, Рыбку и еще двух человек по делу об организации проституции (есть видео силового задержания). Адвокат девушки говорит, что ее должны были депортировать в Минск, а сотрудники правоохранительных органов насильно втащили ее на территорию РФ. Сама Рыбка заявила, что ее обманули: ей предложили дать показания в качестве свидетеля, но когда она отказалась, задержали. Анастасия находится в изоляторе временного содержания на юге Москвы.

Суд отклонил апелляцию по делу Сергея Крупы, солдата, которого прошлой осенью признали виновным в смерти напарника по БМП. Адвокаты обвиняемого считают это решение необоснованным и просят заново рассмотреть дело. По мнению защитников, доказательств, что Сергей Крупа виноват в смерти сослуживца, мало, а вещдоки собирали с нарушениями.

Еще один суд, очень тяжелая ситуация. 47-летний водитель фургона, развозивший хлеб, уснул за рулем и въехал в стоявшую на обочине машину. В аварии пострадала семья с маленькими детьми, позже трехлетняя девочка умерла в больнице. Водитель грузовика свою вину признал.

Новый выпуск «Доски позора». Как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Смотрите сами.

Напоминаем, с 21 января в Беларуси упрощаются правила регистрации автомобилей. Ознакомьтесь с изменениями, если еще не в курсе.

Вы участвовали в #2009vs2019challenge, где пользователи сравнивают по снимкам, как они изменились за 10 лет? Мы по такому же принципу сравнили фото Минска, чтобы вспомнить, как прошедший десяток лет отразился на столице. Добро пожаловать в столицу без Зыбицкой, «дома Чижа» и стройки на Октябрьской площади. Кстати, о столице. Прокуратура подняла вопрос о том, чтобы стройку бизнес-центра у парка Челюскинцев приостановили.

В гродненской школе более 100 учеников не пришли на занятия. Учителя и медики заволновались, пошли по домам. Оказалось, что только половина детей имели проявления вирусной инфекции в легкой форме. Остальные, наверное, уже на дополнительные каникулы — карантин настроились.

Мы вошли в топ-20 стран, где живут самые красивые женщины. Знаете, на каком месте Беларусь?


Ого, прямо «девяностые» какие-то. Бывшая сотрудница белорусского стартапа Play2Live Мария Маврех заявила, что на нее напали неизвестные в Москве и требовали назад свои деньги.

Все новости пятницы, 18 января

Напоследок дарим вам инструкцию о том, как отключить всплывающие уведомления от МТС, velcom и life:). Можете не благодарить. Ну и чтобы вы не скучали, вот вам еще один тестик. Проверьте себя. Если же уведомления вас не беспокоят, а с тестом заморачиваться нет желания, вот вам идеи, как бюджетно провести выходные в Минске.

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Теги: Минск
 
 
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