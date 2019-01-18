



Коллектив ТЦСОН Вороновского района недавно отметил несколько важных дат: вековой юбилей системы органов по труду и соцзащите и 15-летие со дня образования учреждения.

Более 10 лет назад в команду помощников землякам в трудной жизненной ситуации записалась Антонина Феликсовна Эйсмонт — она возглавила коллектив:

— Невозможно привыкнуть к бедам, жизненным перипетиям, страданиям людей. В каждой истории стараемся помочь, пропуская через свое сердце сложные обстоятельства земляков. С уверенностью могу сказать, в Центре работают люди, которые не могут пройти мимо чужого горя и заслуженно пользуются уважением наших подопечных. Добро не забывается.

— В структуре Центра есть несколько отделений, которые по своим направлениям работают с разными категориями нуждающихся в помощи. Антонина Феликсовна, расскажите о них.

— Выявлением имеющихся потребностей в социальных услугах и выяснения обстоятельств, вынудивших обратиться за помощью в ТЦСОН, занимается отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования. На 1 января 2019г. у нас на учете состоит 6 581 человек, из них 610 — одиноких, 3298 — одиноко проживающих граждан пожилого возраста, а также 217 инвалидов трудоспособного возраста. В обязанности специалистов входит создание и актуализация различных банков данных, прием заявлений и сбор документов для предоставления государственной адресной социальной помощи: ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий, социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников, обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни. За 2018 год ГАСП получили 1 294 человека на сумму 339,7 тыс. рублей.

— А если у человека нет возможности самостоятельно обратиться в Центр?

— Для экстренного обращения граждан организована «горячая линия». Действуют 5 стационарных социальных пунктов: в Радуни, Заболоти, Погородно, Бастунах и Германишках, а также 10 выездных социальных пунктов. Помимо того, специалисты Центра являются членами смотровых комиссий, участвуют в обследовании материально-бытового положения граждан.

— Частыми героями публикаций «Воранаўскай газеты» являются посетители отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Мы следим за успехами ваших подопечных.

— Основная задача отделения — помочь пожилым преодолеть одиночество, наполнить жизнь новым смыслом, перейти на активный образ жизни, создать условия для раскрытия их творческого потенциала, а также оказать содействие людям с ограниченными возможностями к интеграции и адаптации в обществе, к самообслуживанию и подготовке к самостоятельной жизни, развивать способности к трудовой деятельности. 73 человека постоянно посещают кружки «Мастерица», «Смайлик», «Доброе сердце», реабилитационно-трудовые мастерские «Скарбонка продкаў» и «Уютный дом».

— И все же, наверное, самой востребованной формой социальной помощи по-прежнему остается социальное обслуживание на дому?

— Безусловно. 94 социальных работника стараются максимально продлить нахождение граждан в привычной для них домашней обстановке. На 1 января 2019 года услугами отделения социальной помощи на дому воспользовались 867 человек, 742 из которых находятся на обслуживании в настоящее время, 592 человека проживают в сельской местности. В течение минувшего года на социальное обслуживание было принято 142 человека. Большее число подопечных в возрасте старше 80 лет.

В отделении ежегодно внедряются новые формы работы. Оказываются услуги санатория на дому, услуги сиделки, функционируют 4 приемные семьи, 2 гостевые, Дом зимовки, Дом взаимопомощи и социальной поддержки, создана замещающая семья. С 2019 года в связи с модернизацией системы отопления увеличено количество мест с 5 до 10 в Доме совместного самостоятельного проживания.

— Многие из наших земляков приют, заботу и внимание находят в отделении круглосуточного пребывания.

— ОКП на 41 место заполнено на 100%. Здесь созданы условия проживания, приближенные к домашним, организованы питание, уход, проводятся различные мероприятия.

— Антонина Феликсовна, какие виды помощи еще оказывает Центр?

— Психологическую помощь, содействие в реализации гарантий по социальной защите лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услуги временного приюта, социального патроната, гуманитарную помощь, выдачу технических средств социальной реабилитации осуществляет отделение социальной адаптации и реабилитации. Для временного проживания в отделении функционирует «кризисная» комната. Здесь ведется база многодетных семей Вороновщины.

— Множество проектов наверняка Вы претворяли в жизнь с участием не только своих коллег?

— За огромное содействие мы благодарны нашему учредителю — районному исполнительному комитету. Слова признательности за плодотворную совместную работу на благо нуждающихся людей хочу выразить Вороновским районным организациям ОО «Белорусский фонд мира», РОО «Белая Русь», БОКК, районному объединению профсоюзов, благотворительной католической организации «Каритас», РО ОО «Беларусский союз женщин», РОО «БлагоТвори» г. Дзержинск. За оказание спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы — индивидуальным предпринимателям Иоланте Желудевич, Владимиру Рыхлевичу, Виктору Линго, Леониду Миндюлю, Михаилу Худобе, Францу Вильбику, Александру Масюкевичу, Павлу Синкевичу и другим. Всегда находим отклик на просьбу о помощи у сельхозпредприятий: «Дотишки», с-за «Вороновский», э/б «Октябрь» и «Элит-Агро Больтиники». Спасибо огромное за участие!

Галина ШЛЕМПО.

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