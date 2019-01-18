Чрезвычайно важная работа





Каждый год 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В этом году у них юбилейная дата — 20 лет со дня образования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Это праздник тех, для кого смелость, мужество и готовность к самопожертвованию — приоритеты не только в работе, но и в жизни. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым и решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной, нестандартной обстановке. Ведь люди, попавшие в беду, рассчитывают на помощь и уверены, что она обязательно придет.

Успешно справляются со своими профессиональными обязанностями и сотрудники Глусского РОЧС. В прошлом году пожарные подразделения совершили 219 выездов, из которых 20 на тушение пожаров. По сравнению с 2017 годом их количество снизилось на 2 случая. Благодаря оперативным и четким действиям спасателей на пожарах было эвакуировано 9 человек и предотвращено уничтожение огнем 17 строений. Также работники отдела спасли жителя Глуска, у которого пригорела пища на плите: оказавшись в задымленной среде, он в любую минуту мог погибнуть. Аналогичная ситуация произошла и с пенсионеркой, которую спасатели тоже вывели из задымленной квартиры. К сожалению, не обошлось без трагедий: 1 человек погиб и 1 был ранен.

На протяжении прошлого года работники РОЧС проводили разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной безопасности, рассказывали о причинах возникновения пожаров, раздавали памятки. И тем не менее не все еще понимают важность и значимость таких правил. По-прежнему фиксируются случаи возгораний из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печей и электрооборудования — соответственно 9 и 2 пожара, неосторожного обращения с огнем — 6 случаев.

Жители района могут быть уверены, что они находятся под надежной защитой спасателей. В РОЧС организовано круглосуточное дежурство караула, готового по первому тревожному звонку выехать на место происшествия. Весь личный состав — 52 человека, на суточных дежурствах посменно задействовано 44 спасателя. Все они профессионалы, готовые к выполнению служебного долга и умеющие четко действовать в самых трудных ситуациях. Об этом говорилось и на собрании по подведению итогов работы отдела за 2018 год, в котором принимал участие первый заместитель начальника Могилёвского областного управления МЧС Республики Беларусь полковник внутренней службы Дмитрий Лакиза. На собрании не только говорили о работе, но и отметили отдельных сотрудников: капитана внутренней службы Андрея Вишневского (награжден Почетной грамотой Могилёвского областного УМЧС), капитана внутренней службы Дмитрия Климовича и старшего инспектора группы делопроизводства Нину Каблаш (награждены Грамотами Могилёвского областного УМЧС). Также за многолетнюю безупречную службу в военизированной пожарной службе, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям плакеткой (памятная медаль, наградная доска) награжден прапорщик внутренней службы Василий Голомако. Ряд сотрудников поощрен материально. Основание для всех одно: за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2018 году.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото предоставлено Глусским РОЧС