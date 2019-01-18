ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чрезвычайно важная работа

19.01.2019 — Новости Общества | Радзiма  
Размер текста:
A
A
A

Чрезвычайно важная работа

Каждый год 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В этом году у них юбилейная дата — 20 лет со дня образования органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

Это праздник тех, для кого смелость, мужество и готовность к самопожертвованию — приоритеты не только в работе, но и в жизни. Подразделения МЧС всегда готовы к быстрым и решительным действиям в условиях повышенного риска в самой сложной, нестандартной обстановке. Ведь люди, попавшие в беду, рассчитывают на помощь и уверены, что она обязательно придет.

Успешно справляются со своими профессиональными обязанностями и сотрудники Глусского РОЧС. В прошлом году пожарные подразделения совершили 219 выездов, из которых 20 на тушение пожаров. По сравнению с 2017 годом их количество снизилось на 2 случая. Благодаря оперативным и четким действиям спасателей на пожарах было эвакуировано 9 человек и предотвращено уничтожение огнем 17 строений. Также работники отдела спасли жителя Глуска, у которого пригорела пища на плите: оказавшись в задымленной среде, он в любую минуту мог погибнуть. Аналогичная ситуация произошла и с пенсионеркой, которую спасатели тоже вывели из задымленной квартиры. К сожалению, не обошлось без трагедий: 1 человек погиб и 1 был ранен. 

На протяжении прошлого года работники РОЧС проводили разъяснительную работу среди населения о правилах пожарной безопасности, рассказывали о причинах возникновения пожаров, раздавали памятки. И тем не менее не все еще понимают важность и значимость таких правил. По-прежнему фиксируются случаи возгораний из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации печей и электрооборудования — соответственно 9 и 2 пожара, неосторожного обращения с огнем — 6 случаев.

Жители района могут быть уверены, что они находятся под надежной защитой спасателей. В РОЧС организовано круглосуточное дежурство караула, готового по первому тревожному звонку выехать на место происшествия. Весь личный состав — 52 человека, на суточных дежурствах посменно задействовано 44 спасателя. Все они профессионалы, готовые к выполнению служебного долга и умеющие четко действовать в самых трудных ситуациях. Об этом говорилось и на собрании по подведению итогов работы отдела за 2018 год, в котором принимал участие первый заместитель начальника Могилёвского областного управления МЧС Республики Беларусь полковник внутренней службы Дмитрий Лакиза. На собрании не только говорили о работе, но и отметили отдельных сотрудников: капитана внутренней службы Андрея Вишневского (награжден   Почетной грамотой Могилёвского областного УМЧС), капитана внутренней службы Дмитрия Климовича и старшего инспектора группы делопроизводства Нину Каблаш (награждены Грамотами Могилёвского областного УМЧС).  Также за многолетнюю безупречную службу в военизированной пожарной службе, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям плакеткой (памятная медаль, наградная доска) награжден прапорщик внутренней службы Василий Голомако. Ряд сотрудников поощрен материально. Основание для всех одно: за значительный вклад в предупреждение и ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций, образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности в 2018 году.

Ольга ЧУЧВАЛ

Фото предоставлено Глусским РОЧС

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год 19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В этом году у них юбилейная дата — 20 лет со дня образования органов и подразделений по...
 
Новости дня
Новости общества
 
До -12°С ожидается в Беларуси 20 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика