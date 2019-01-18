До -12°С ожидается в Беларуси 20 января

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер и до 12 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем преимущественно по северу страны - снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, днем местами в северных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - до 10-12 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 1 до минус 6 градусов.-0-

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