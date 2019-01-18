ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

До -12°С ожидается в Беларуси 20 января

19.01.2019 10:32 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер и до 12 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах ожидается небольшой снег, днем преимущественно по северу страны - снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет юго-западный умеренный, днем местами в северных районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - до 10-12 градусов ниже нуля. Днем будет от минус 1 до минус 6 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег, порывистый ветер и до 12 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
Новости дня
Новости общества
 
Условия для союза с РФ, транспортный коллапс в столице, злоключения Рыбки и визы - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика