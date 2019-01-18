Погода в воскресенье: сильный ветер и гололедица

19−20 января местами на дорогах сохранится гололедица. 20 января днем местами в северных районах ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Об этом сообщает сайт Белгидромета Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По данным сайта Pogoda.by , в воскресенье, 20 января, ночью местами, днем во многих районах республики пройдет кратковременный снег. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −3…9°С, по югу при прояснениях до -12°С, максимальная — днем −1…6°С.

21 января ночью местами, днем по северо-востоку страны ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −7…13°С, максимальная днем −4…9°С, по юго-западу республики ночью −4…6°С, днем −1…3°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный снег (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха −2…4°C. Ветер западный, 4−9 м/с. Порывы до 12 м/с.