ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник: «Спасатели всегда готовы выполнить присягу на верность людям»

19.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Спасатели часто на грани жизни и смерти. Для них не существует чужой беды, ведь именно они в случае любой опасности первыми приходят на помощь, зачастую рискуя собственной жизнью и здоровьем. Смелость и мужество – постоянные спутники профессии спасателя.

Начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник: «Спасатели всегда готовы выполнить присягу на верность людям»

19 января в нашей стране отмечается 20-летний юбилей службы спасения Беларуси. Именно в этот день 20 лет назад пожарная служба обрела статус независимого Министерства.

За эти последние годы Министерство по чрезвычайным ситуациям многого добилось как в тушении пожаров, так и научной деятельности. На сегодняшний день, имея новейшие технические средства и оборудование, подразделения по чрезвычайным ситуациям способны выполнить большой спектр пожарных и аварийно-спасательных работ: ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций, спасение пострадавших, локализацию опасных для людей, производства и окружающей среды факторов, разбор завалов, нейтрализацию сильно действующих ядовитых веществ и многое другое. При проведении этих работ спасатели сопряжены не только с высокой степенью ответственности и повышенными нервно-эмоциональными нагрузками, но и большой вероятностью получения травмы, увечья или ранения.

Пожарные–спасатели всегда были со страной, народом, жили и развивались, мужали в учениях и шли в бой, побеждали сами и радовались успехам других во имя процветания родной Беларуси. Спасатели всегда будут готовы рисковать здоровьем и отдать жизнь, протягивая руку помощи, выполнять присягу на верность людям.
Хочу поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, семейного благополучия.

Низкий поклон вам за ваш жизненный выбор, за ваш ратный труд и за ваши человечность и мужество.

Денис СТОДОЛЬНИК,
начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Фота Лізаветы МУЦІЛОВІЧ

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели часто на грани жизни и смерти. Для них не существует чужой беды, ведь именно они в случае любой опасности
 
Новости дня
Новости общества
 
Кореличчина поздравляет сотрудников и ветеранов районного отдела по чрезвычайным ситуациям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика