Начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник: «Спасатели всегда готовы выполнить присягу на верность людям»

Спасатели часто на грани жизни и смерти. Для них не существует чужой беды, ведь именно они в случае любой опасности первыми приходят на помощь, зачастую рискуя собственной жизнью и здоровьем. Смелость и мужество – постоянные спутники профессии спасателя.





19 января в нашей стране отмечается 20-летний юбилей службы спасения Беларуси. Именно в этот день 20 лет назад пожарная служба обрела статус независимого Министерства.

За эти последние годы Министерство по чрезвычайным ситуациям многого добилось как в тушении пожаров, так и научной деятельности. На сегодняшний день, имея новейшие технические средства и оборудование, подразделения по чрезвычайным ситуациям способны выполнить большой спектр пожарных и аварийно-спасательных работ: ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций, спасение пострадавших, локализацию опасных для людей, производства и окружающей среды факторов, разбор завалов, нейтрализацию сильно действующих ядовитых веществ и многое другое. При проведении этих работ спасатели сопряжены не только с высокой степенью ответственности и повышенными нервно-эмоциональными нагрузками, но и большой вероятностью получения травмы, увечья или ранения.

Пожарные–спасатели всегда были со страной, народом, жили и развивались, мужали в учениях и шли в бой, побеждали сами и радовались успехам других во имя процветания родной Беларуси. Спасатели всегда будут готовы рисковать здоровьем и отдать жизнь, протягивая руку помощи, выполнять присягу на верность людям.

Хочу поздравить коллег с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, семейного благополучия.

Низкий поклон вам за ваш жизненный выбор, за ваш ратный труд и за ваши человечность и мужество.

Денис СТОДОЛЬНИК,

начальник Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям

Фота Лізаветы МУЦІЛОВІЧ