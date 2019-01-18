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Морозный фотофакт. Посмотрите, как минчане окунались в прорубь на Крещение
19.01.2019 14:36 — Новости Общества | Tut.by
19 января православные верующие отмечают Крещение. Однако окунаться в купель начинают уже накануне вечером. Фотокорреспондент TUT.BY понаблюдал, как минчане купались в холодной воде на Цнянском водохранилище.
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19 января православные верующие отмечают Крещение.
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