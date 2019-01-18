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Брестчане пришли окунуться в прорубь, которую церковь «принципиально» не освящала

19.01.2019 15:14 — Новости Общества | Tut.by  
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19 января 2019 года православные верующие празднуют Крещение. В этом году церковь отказалась освящать брестские крещенские купели. Однако люди всё равно пришли на Гребной канал, чтобы окунуться в ледяную воду и набрать напитка для домашнего пользования, пишет «Виртуальный Брест».

На месте работали спасатели ОСВОД, недалеко расположились автомобили медиков и спасателей, а Красный Крест развернул свою палатку для обогрева.


Фото: virtualbrest.by

Фото: virtualbrest.by

Напомним, вопрос крещенских окунаний поднял председатель Миссионерского отдела священник Павел Юрченя. Он пояснил, что в церковной среде бытует мнение о том, что крещенские купания не имеют прямого отношения к церковным обычаям празднования Крещения Господня, а являются, скорее, частью народных традиций:

«Если взглянуть на праздник Крещения Господня с точки зрения иерархии церковных ценностей, то купания в этот день будут играть весьма незначительную роль. Церковный праздник призывает нас главным образом принять участие в молитве на праздничном богослужении, по возможности исповедаться и причаститься, взять крещенской воды для дальнейшего употребления и окропления своего жилища — это будет соответствовать подлинной церковной традиции празднования данного двунадесятого праздника», — писал он.

Священник отметил, что церковь не запрещает окунания на праздник Крещения, если человек здоров и может позволить себе во славу Божию и в воспоминание Крещения Спасителя погружение в холодную воду. Но одновременно надо понимать, что в этом действии нет места для нетрезвых гуляний и различного рода суеверий.

 
Теги: Брест
 
 
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Люди всё равно пришли на Гребной канал, чтобы окунуться в ледяную воду и набрать напитка для домашнего пользования.
 
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