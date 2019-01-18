Православные верующие отмечают Крещение Господне

Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Святое Богоявление или Крещение Господне. Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещенские Богослужения начались еще вчера, 18 января, в день, называемым у православных Крещенским сочельником.

Сегодня после ранней Божественной литургии была освящена вода в храме, а по окончании поздней Божественной литургии, верующие совершили Крестный ход на Иордань, где освятили воду.

Отец Анатолий Резанович прочёл слова молитвы, трижды окунул распятие в воду, а затем, набрав из Иордани освящённой воды, окропил ею всех прихожан.

















































На протяжении всего дня в проруби можно окунаться. Люди, верующие в Бога и в силу Крещенской воды без опаски совершают трехкратное погружение с головой.

По традиции, все, кто пришёл на Иордань имели возможность подкрепиться горячей солдатской кашей и чаем.

























А возле храма Преображения Господня не уменьшается очередь: люди приходят за водой. Крещенскую воду принято употреблять натощак, прочитав молитву.





















Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.