﻿ Православные верующие отмечают Крещение Господне. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Православные верующие отмечают Крещение Господне

19.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Святое Богоявление или Крещение Господне. Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.

Крещенские Богослужения начались еще вчера, 18 января, в день, называемым у православных Крещенским сочельником. 

Сегодня после ранней Божественной литургии была освящена вода в храме, а по окончании поздней Божественной литургии, верующие совершили Крестный ход на Иордань, где освятили воду. 

Отец Анатолий Резанович прочёл слова молитвы, трижды окунул распятие в воду, а затем, набрав из Иордани освящённой воды, окропил ею всех прихожан.

Православные верующие отмечают Крещение Господне

Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне

На протяжении всего дня в проруби можно окунаться. Люди, верующие в Бога и в силу Крещенской воды без опаски совершают трехкратное погружение с головой.

По традиции, все, кто пришёл на Иордань имели возможность подкрепиться горячей солдатской кашей и чаем.

Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


А возле храма Преображения Господня не уменьшается очередь: люди приходят за водой. Крещенскую воду принято употреблять натощак, прочитав молитву.


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Православные верующие отмечают Крещение Господне


Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Святое Богоявление или Крещение Господне. Праздник установлен в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан.
 
Новости дня
Новости общества
 
Брестчане пришли окунуться в прорубь, которую церковь «принципиально» не освящала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика