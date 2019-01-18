По итогам интернет-опроса зимние курорты в Беларуси стали лучшими в СНГ

Зимние курорты в Беларуси стали лучшими в СНГ по итогам интернет-опроса аналитического агентства ТурСтат.



Республиканский горнолыжный центр «Силичи». Фото: Роман Протасевич, TUT.BY

В первую пятерку курортов СНГ для зимнего отдыха вошли курорты в Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

За Логойск и Силичи в Минской области отдали 32% голосов, за Шымбулак близ Алматы в Казахстане — 23% голосов, за курорты Шахдаг и Туфандаг в Азербайджане — 16% голосов.

Курорт Цахкадзор в Армении получил 8% голосов, а курорт Каракол в Кыргызстане — 6% голосов. За курорт Чимган в Узбекистане отдали 5% голосов.