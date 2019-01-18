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В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района

19.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019», который прошел сегодня в Гомеле и был приурочен ко Всемирному дню снега, приняла участие команда Буда-Кошелевского района.

В заречной зоне Сожа собрались любители лыжного спорта. Соревновались представители областного, городского, районных исполкомов, администраций районов Гомеля, различных ведомств, силовых структур, профсоюзов, РОО «Белая Русь», а также все желающие. В 10.45 состоялось торжественное открытие соревнований, в 11.00 лыжники вышли на старты.

В VIP-гонке приняли участие председатель Буда-Кошелевского райисполкома Андрей Горбачев и его заместители Александр Ковалев и Геннадий Вамбриков. В индивидуальной лыжной гонке среди любителей с общим стартом в 1 км от женщин – начальник отдела экономики райисполкома Оксана Радченко и главный специалист отдела Елена Грибова, от мужчин с общим стартом в 2 км – председатель ФСК «Урожай» Олег Еченко. Соревнования проводились среди мужчин и среди женщин в пяти возрастных группах: до 40 лет, от 40 до 50 лет, от 50 до 60 лет, от 60 до 70 лет, от 70 лет и старше.

В следующую субботу при благоприятных погодных условиях лыжные забеги пройдут в г. Буда-Кошелево.

В день «Гомельской лыжни» организаторы подготовили также конкурсы и зимние забавы для детей и взрослых: метание валенка, прыжки в мешках, хоккей с метлой и многое другое, а согреться горячим чаем и подкрепиться предлагали торговые ряды и волонтеры Красного Креста.В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района

В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района

В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района
В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019» приняла участие команда Буда-Кошелевского района

Соревнования «Гомельская лыжня» проводятся для популяризации зимних видов спорта, активизации физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы среди населения, пропаганды здорового образа жизни, организации полезного досуга.

 
Теги: Гомель
 
 
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В областном зимнем спортивном празднике «Гомельская лыжня — 2019», который прошел сегодня в Гомеле и был приурочен ко Всемирному дню снега, приняла...
 
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