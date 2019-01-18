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Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС

19.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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В центральном районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя и 20-летию со дня образования Министерства по чрезвычайным ситуация, которые отмечаются Республики Беларусь сегодня.

Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС
Фоторепортаж: Работники РОЧС празднуют профессиональный праздник и 20-летие образования МЧС

 

 
 
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В центральном районном доме культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню спасателя и 20-летию со дня образования Министерства по...
 
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