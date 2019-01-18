Гомельчане отмечают Крещение Господне

Православные гомельчане отмечают сегодня праздник духовного очищения — Крещение Господне.





Считается, что в этот день вода приобретает чудесные свойства. Тысячи верующих пришли в храмы, чтобы набрать освященной воды, а самые смелые и сильные духом по традиции окунались.























































