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Гомельчане отмечают Крещение Господне
19.01.2019 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Православные гомельчане отмечают сегодня праздник духовного очищения — Крещение Господне.
Считается, что в этот день вода приобретает чудесные свойства. Тысячи верующих пришли в храмы, чтобы набрать освященной воды, а самые смелые и сильные духом по традиции окунались.
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Православные гомельчане отмечают сегодня праздник духовного очищения - Крещение Господне.
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