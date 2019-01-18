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«Реально, мне хватит!» Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа. Она попросила прощения у Олега Дерипаски

19.01.2019 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, на 72 часа. Избрание меры пресечения отложили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.


Фото: Reuters

Ранее канал вел онлайн-трансляцию во "ВКонтакте". После того как ее завели в зал суда, сидя в отдельном стеклянном боксе, она попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и заместителя председателя правительства Российской Федерации Сергея Приходько.

— Мне очень жаль, что так все получилось, искренне, мне очень стыдно за то, что так все произошло.

Она сказала, что не хочет усугублять и что все это было, чтобы привлечь личное внимание Олега Дерипаски. Также она отметила, что не будет публиковать свою третью книгу и больше не будет его компрометировать.

— Реально, мне хватит!

Отвечая, на вопросы журналистов, она заметила, что заявление в полицию на нее написала Саша Травка (Анастасия Давыдова). В 2017 году она стала известна по истории с видео секса с незнакомцем на набережной Тараса Шевченко в Москве. Это видео снимала Настя Рыбка. Как потом рассказывали сами девушки, они выполняли задание в рамках курса Алекса Лесли.

В сентябре 2017 года девушки объявили «охоту» на Алексея Навального. Они атаковали московский штаб политика, расположенный на проспекте Мира, желая, по их словам, соблазнить самого Навального и его команду. Девушки заявили, что после секса с ними Алексей прекратит борьбу за власть.


Фото: Instagram / @nastya_rybka.ru

Ранее Дмитрий Зацаринский, адвокат Насти Рыбки, в разговоре с журналистом TUT.BY обратил внимание, что, несмотря на слухи, которые сейчас тиражируют в медиа, Анастасия не планирует баллотироваться в президенты Беларуси.

— Никаких президентских амбиций она не имеет, никуда не собирается баллотироваться. Это простой обычный гражданин Беларуси — Анастасия Вашукевич, которая нуждается в защите и которую необоснованно обвиняют в совершении преступления.

Напомним, вечером 17 января полиция Москвы задержала Алекса Лесли и Настю Рыбку, а также еще двух человек по делу об организации проституции. Они задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие проституцией). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда их депортировали по приговору суда, признавшего их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Как ранее рассказал TUT.BY адвокат Анастасии Дмитрий Зацаринский, у девушки был билет из Таиланда в Беларусь. Однако в транзитной зоне аэропорта ее «насильно втащили на территорию Российской Федерации».

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
 
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Сегодня Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, на 72 часа. Избрание меры пресечения отложили.
 
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