|
«Реально, мне хватит!» Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа. Она попросила прощения у Олега Дерипаски
19.01.2019 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, на 72 часа. Избрание меры пресечения отложили. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее канал вел онлайн-трансляцию
— Мне очень жаль, что так все получилось, искренне, мне очень стыдно за то, что так все произошло.
Она сказала, что не хочет усугублять и что все это было, чтобы привлечь личное внимание Олега Дерипаски. Также она отметила, что не будет публиковать свою третью книгу и больше не будет его компрометировать.
— Реально, мне хватит!
Отвечая, на вопросы журналистов, она заметила, что заявление в полицию на нее написала Саша Травка (Анастасия Давыдова). В 2017 году она стала известна по истории с видео секса с незнакомцем на набережной Тараса Шевченко в Москве. Это видео снимала Настя Рыбка. Как потом рассказывали сами девушки, они выполняли задание в рамках курса Алекса Лесли.
В сентябре 2017 года девушки
Ранее Дмитрий Зацаринский, адвокат Насти Рыбки, в разговоре с журналистом TUT.BY обратил внимание, что, несмотря на слухи, которые сейчас тиражируют в медиа, Анастасия не планирует баллотироваться в президенты Беларуси.
— Никаких президентских амбиций она не имеет, никуда не собирается баллотироваться. Это простой обычный гражданин Беларуси — Анастасия Вашукевич, которая нуждается в защите и которую необоснованно обвиняют в совершении преступления.
Напомним, вечером 17 января полиция Москвы
В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда их депортировали по приговору суда, признавшего их виновными в организации нелегального секс-тренинга. Как ранее
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Реально, мне хватит!» Насте Рыбке продлили задержание на 72 часа. Она попросила прощения у Олега Дерипаски
Сегодня Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание белоруски Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, на 72 часа. Избрание меры пресечения отложили.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)