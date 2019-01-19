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Крещенская Табола. Как около Гродно верующие отмечают Крещение Господне
19.01.2019 22:58 — Новости Общества | Tut.by
19 января православные верующие отмечают Крещение. Гродненцы традиционно окунаются в прорубь в купели на Юбилейном озере. Но около города есть несколько более камерных мест, где можно совершить традиционный обряд омовения. TUT.BY побывал в деревне Табола, что недалеко от Гродно.
Всего в Гродненском районе организовано четыре купели. Около деревни Табола
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19 января православные верующие отмечают Крещение. Гродненцы традиционно окунаются в прорубь в купели на Юбилейном озере. Но около города есть несколько более...
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