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Крещенская Табола. Как около Гродно верующие отмечают Крещение Господне

19.01.2019 22:58 — Новости Общества | Tut.by  
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19 января православные верующие отмечают Крещение. Гродненцы традиционно окунаются в прорубь в купели на Юбилейном озере. Но около города есть несколько более камерных мест, где можно совершить традиционный обряд омовения. TUT.BY побывал в деревне Табола, что недалеко от Гродно.


Всего в Гродненском районе организовано четыре купели. Около деревни Табола
купель уже несколько лет устраивает местный СПК. На берегу дежурят сотрудники МЧС, верующим предлагают согреться горячими напитками и едой.











 
Теги: Гродно
 
 
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19 января православные верующие отмечают Крещение. Гродненцы традиционно окунаются в прорубь в купели на Юбилейном озере. Но около города есть несколько более...
 
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