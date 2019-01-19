Крещенская Табола. Как около Гродно верующие отмечают Крещение Господне

19 января православные верующие отмечают Крещение. Гродненцы традиционно окунаются в прорубь в купели на Юбилейном озере. Но около города есть несколько более камерных мест, где можно совершить традиционный обряд омовения. TUT.BY побывал в деревне Табола, что недалеко от Гродно.





Всего в Гродненском районе организовано четыре купели. Около деревни Табола

купель уже несколько лет устраивает местный СПК. На берегу дежурят сотрудники МЧС, верующим предлагают согреться горячими напитками и едой.







































