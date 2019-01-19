Гуманитарные волонтёры из Америки снова побывали в Пинском районе

Жабчицкий психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов посетили координаторы гуманитарных проектов, гуманитарные волонтеры Международного благотворительного общественного объединения «София» – семейная пара Уэсли и Руфь Джоунс из штата Юта Соединенных Штатов Америки и исполнительный директор общества С.С. Зубович.



Цель их приезда – завершение гуманитарного проекта, в ходе которого за спонсорские средства гуманитарной программы МБОО «София» для дома-интерната было закуплено и установлено новое технологическое оборудование.

В частности, это стиральная машина на 25 килограммов белья в прачечную и посудомоечная машина на кухню. Общая стоимость оборудования составила более 14 тысяч рублей.

Кроме того, в 2018 году в Брестской области было реализовано еще два проекта – оказана помощь Дому совместного проживания ГУ «Ляховичский территориальный центр социального обслуживания населения» и Телеханскому психоневрологическому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Общая стоимость трех реализованных в прошлом году проектов составила 23 403,32 рубля. В целом республике в 2018 году через МБОО «София» была предоставлена гуманитарная помощь на сумму 341 513,57 рубля, в 2017-м – на 333 340,25 рубля.



Директор дома-интерната В.А. Сергеюк отметил, что закупленное оборудование очень удобно в использовании. Он и сотрудники учреждения, которые работают с новой техникой, признательны МБОО «София», и в частности гуманитарным волонтерам Уэсли и Руфь Джоунс, за их благое дело. Владимир Алексеевич выразил надежду и на дальнейшее сотрудничество с благотворительным общественным объединением, поскольку оказываемая им помощь важна людям, которые в ней нуждаются. По словам В.А. Сергеюка, МБОО «София» – единственная из общественных организаций, предоставляющая дому-интернату гуманитарную помощь на такие солидные суммы. Кстати, ранее, в 2008 году, на средства «Софии» была куплена холодильная камера для хранения молочных продуктов, в 2015-м – пароконвектомат для приготовления пищи для людей с заболеваниями пищеварительного тракта и вторая холодильная камера для хранения мясных продуктов.

Как рассказали Уэсли и Руфь, они приехали для того, чтобы увидеть собственными глазами, как работает данное оборудование, убедиться, что за ним будет осуществляться необходимый уход, чтобы оно прослужило как можно дольше. Ведь средства для гуманитарной программы МБОО «София» собирают простые люди, у которых не так много денег, но которые готовы поделиться даже малым для того, чтобы помочь другим.

«Мы рады представлять тех людей, которые вносят свои пожертвования, и заинтересованы в том, чтобы эти проекты помогали нуждающимся людям, – говорят супруги. – Рады предоставленной нам возможности осуществлять эту гуманитарную миссию».

Их девиз: «Помогать людям, чтобы они смогли в последующем помочь себе сами». Кроме того, миссия гуманитарных волонтеров еще и в том, чтобы пообщаться с людьми, а также узнать, в чем еще нуждается данное учреждение.

Уэсли и Руфь впервые в Беларуси, и вообще это их первая гуманитарная миссия. В нашей стране им очень нравится, несмотря на непривычный климат, поскольку в той части штата Юта, откуда они приехали, очень жарко. В Беларуси гуманитарные волонтеры находятся уже полгода, их миссия продлится еще год, так как составляет всего 18 месяцев. После окончания их служения в нашу страну они смогут попасть лишь спустя 5-6 лет, потому что МБОО «София» оказывает гуманитарную помощь людям по всему земному шару. Уэсли и Руфь – многодетные родители. Они вырастили и воспитали пятеро детей. Несмотря на то, что супруги находятся далеко от своих близких, семья их поддерживает. Главное для них – помочь другим людям, тем, кто нуждается в заботе и внимании.

Гуманитарные волонтеры Уэсли и Руфь Джоунс увидели новое оборудование в действии и остались довольны его работой. Кроме того, супруги отметили, что этот проект был для них особенным: им понравился Жабчицкий психоневрологический дом-интернат и его энергичный и гостеприимный директор. В.А. Сергеюк высказал в свою очередь благодарность супругам Джоунс, а в их лице – всем, кто причастен к оказанию гуманитарной помощи учреждению.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.