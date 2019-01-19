Спасатели сегодня отмечают профессиональный праздник





Спасатели – слово, которое наряду с опасностью и риском ассоциируется с такими понятиями, как профессионализм и мужество. Такую славу давно завоевали сотрудники МЧС, и каждый день они подтверждают свой статус одной из самых сложных и благородных профессий.

Профессиональный праздник – важный день для спасателей. Сегодня в подразделениях МЧС особая атмосфера. Но каждый знает, что в любой момент может поступить зов о помощи, потому все они находятся в полной готовности немедленно выехать на вызов. Все это относится и к команде ПАСП № 18 Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям, что базируется в Логишине.

Сразу нужно отметить, что этот пожарный аварийно-спасательный пост – одно из лучших подразделений Пинского ГРОЧС в районе, как по оснащенности, так и по отношению коллектива к работе.

Под контролем команды ПАСП № 18 самая большая территория – Логишинский, Валищенский, Мерчицкий и Поречский сельсоветы. К тому же, известно, что для оказания помощи спасателей направляют и в зоны выезда других подразделений, в том числе и в соседние районы. Ивановский, Ивацевичский, Ганцевичский районы – в любой момент на помощь коллегам готовы отправиться спасатели ПАСП № 18.

В распоряжении поста самая современная техника – почти новый спецавтомобиль с широкими возможностями. Это 10-тонная автоцистерна с огнетушащим веществом и пенообразователем на 600 литров, оснащенная всеми необходимыми аварийно-спасательными инструментами для ликвидации любой чрезвычайной ситуации. В основном, это пожары и дорожно-транспортные происшествия. Таких машин в ГРОЧС четыре. Стоит ли говорить, что с их появлением появилась возможность еще оперативнее и качественнее выполнять важнейшие возложенные на МЧС задачи.

Коллектив ПАСП № 18 Пинского ГРОЧС с полным правом можно назвать коман-дой-сплавом опыта и молодости. Руководит слаженной работой трех смен спасателей опытный начальник – капитан внутренней службы Андрей Петрович Троцкий. Пришел в службу спасения сразу после армии, начинал диспетчером в 2001 году, а пост в Логишине возглавляет уже седьмой год. Имеет высшее экономическое и инженерное образование, пользуется заслуженным авторитетом у начальства и подчиненных.

По пятнадцать лет работы и бесценного опыта у командира отделения ПАСП № 18 А.В. Шпаковского и водителя С.А. Пригодича.

Есть у них чему поучиться спасателям помоложе, которые отношением к службе уже завоевали к себе уважение, – командирам отделения Б.А. Татаревичу (кстати, местному «железному» бейсболисту), В.П. Гузаревичу, водителям А.С. Андриевичу, Р.Н. Войткусу, И.И. Шелесту.

К слову, несколько последних лет молодое пополнение в ГРОЧС прибывает после профподготовки в институте переподготовки и повышения квалификации. Новоиспеченные сотрудники МЧС имеют допуск к работе со всем необходимым оборудованием и инструментами, а это хороший первоначальный опыт. Кроме этого, для уже состоящих на службе спасателей постоянно проводятся занятия в рамках пожарной аварийно-спасательной подготовки.

Должное внимание руководство ГРОЧС уделяет условиям быта своих сотрудников. Вот и сейчас в помещениях ПАСП № 18 проводится текущий ремонт, в котором по возможности заняты сотрудники подразделения. Дали положительный эффект мероприятия по энергосбережению, как то установка новых стеклопакетов.

Зима – самое напряженное время у спасателей-пожарных. Основная причина пожаров известна – ошибки и недосмотры при эксплуатации систем отопления, особенно печных. Постоянно об этом и многих других нюансах говорят сотрудники ГРОЧС, проводя широкую профилактическую работу. В этом направлении начальник ПАСП № 18 А.П. Троцкий тесно сотрудничает с участковым, руководством школы, сельсовета. И надо сказать, качественная профилактическая работа положительно влияет на статистику тех же пожаров – их становится меньше. Люди с пониманием относятся к замечаниям, быстро исправляют недочеты, отмечает Андрей Петрович. Приносит свои плоды и работа со школьниками. Под руководством начальника азы пожарной безопасности постигают учащиеся Логишинской и Валищенской школ. Юные спасатели-пожарные из Валище, к слову, в прошлом году стали вторыми на районных соревнованиях.

Касательно профессионального стереотипа спасателей разве что хочется уточнить, что их работа – не только укрощение больших пожаров и геройское спасение людей, но и ежедневный кропотливый труд с целью того, чтобы таких ситуаций случалось как можно меньше. А о смелости, слаженности работы и преданности профессии – это все правда.

С праздником, уважаемые спасатели!

Людмила РЕБКОВЕЦ.