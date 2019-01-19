В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра

18 января на улице Дзержинского в Барановичах пешехода чуть не привалило большой веткой, которую сорвал с липы сильный порыв ветра, пишет «Наш край».



Фото: Наш край

По словам мужчины, от падающей ветки он успел отскочить в последний момент.

Липа пострадала от сильного ветра. Как раз около 13.00, по сообщению техника-метеоролога Барановичской метеостанции Ольги Полещук, в городе зафиксирован максимальный порыв ветра — 16 метров в секунду.