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В Барановичах пешехода едва не привалило веткой липы, которую снес сильный порыв ветра
20.01.2019 09:22 — Новости Общества | Tut.by
18 января на улице Дзержинского в Барановичах пешехода чуть не привалило большой веткой, которую сорвал с липы сильный порыв ветра,
По словам мужчины, от падающей ветки он успел отскочить в последний момент.
Липа пострадала от сильного ветра. Как раз около 13.00, по сообщению техника-метеоролога Барановичской метеостанции Ольги Полещук, в городе зафиксирован максимальный порыв ветра — 16 метров в секунду.
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В то время в городе был зафиксирован максимальный порыв ветра - 16 метров в секунду.
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