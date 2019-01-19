Брестский экскаваторщик на реконструкции Кобринского моста «слил» себе солярки на 1000 долларов

28-летний экскаваторщик, который трудился на реконструкции Кобринского моста в Бресте, присвоил 1267 литров дизельного топлива на сумму около 1,9 тысячи рублей, пишет «Вечерний Брест».

В прошлом и позапрошлом годах он использовал заправочный чип на различных автозаправках и сливал себе солярку.

Оперативники расценили такие действия как попытку хищения бюджетных средств. Сотрудники милиции изъяли похищенное. В отношении брестчанина по материалам ОБЭП возбуждено уголовное дело по cтатье «Присвоение либо растрата». Проводятся дальнейшие следственные действия.