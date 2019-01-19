Вопрос демографии всегда стоит остро не только в отдельно взятом городе, но и в целом по республике, мире, потому что демографические показатели говорят об общем развитии любой страны, ее будущего, отражают некую среднюю температуру по определенному региону. О демографической ситуации на Будакошелевщине рассказывает начальник отдела ЗАГС райисполкома Ирина ЛЕВКОВИЧ:





– Как известно, основными демовоспроизводительными процессами являются рождаемость и смертность. Так, в 2018 году отделом ЗАГС зарегистрировано 322 ребенка, что на одного больше, чем в 2017, из них 163 мальчика и 159 девочек, в том числе 4 двойни. Больше всего малышей зарегистрировано в райцентре (103), Коммунаровском (32), Гусевицком, Октябрьском и Морозовичском сельсоветах (по 17). Из 322 новорожденных 66 стали третьим ребенком в семье, 21 – четвертым, 8 – пятым и 10 – шестым. Хочется также отметить, что, несмотря на то, что четверо малышей, появившихся на свет в минувшем году, рождены несовершеннолетними матерями, в целом, как показывает статистика, возраст, в котором граждане решают стать родителями, увеличивается: в 2018 году средний возраст отца составил 30 лет, матери – 27.

Что касается статистики смертности, то цифры в этой части следующие: в минувшем году зарегистрировано 528 смертей (в 2017 – 538), причем подавляющее большинство – 437 – в сельской местности. 93 человека из числа умерших находились в трудоспособном возрасте. В целом средний возраст умерших в 2018 году мужчин составил 66 лет, женщин – 80. Как видим, представительницы прекрасного пола по-прежнему живут больше мужчин.

В прошлом году было зарегистрировано 158 браков (в 2017 – 162), из них 138 – впервые. Больше всего браков зарегистрировано отделом ЗАГС райисполкома – 91, в том числе 87 – в торжественной обстановке, в сельской местности больше всего браков зарегистрировано Уваровичским (11) и Коммунаровским (8) сельскими исполнительными комитетами. По совместному заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей и спора о совместно нажитом имуществе, в прошлом году расторгнуто 19 браков, что на два больше, чем в 2017.

Ну и, дабы закончить разговор на позитивной ноте, хочу сказать родителям, которые ждут прибавления в семье и еще не определились с именем для малыша: на протяжении последних 5 лет самыми популярными именами у мальчиков остаются Максим, Александр, Матвей, Артем, Даниил, Михаил и Никита, у девочек пальму первенства держат имена София, Валерия, Полина, Анастасия, Дарья и Кира.

Марина ЛУСЕВИЧ.

Фото автора.