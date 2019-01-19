Поздравляя тех, кто стал "Человеком года Минщины", Анатолий Исаченко подчеркнул, что каждый из номинантов внес вклад в развитие столичного региона. "Сегодня Минская область славится высокими технологиями, инновациями и инвестициями, развитым сельским хозяйством. Но главное богатство - это жители региона, которые каждый день своим трудом, талантом и творчеством делают нашу землю богаче и успешнее", - сказал он. По итогам работы за 2018 год выбраны и награждены лучшие специалисты в шести номинациях: "Промышленность, торговля и общественное питание, бытовое обслуживание, финансовая деятельность, предпринимательство", "Агропромышленный комплекс, охрана окружающей среды, лесное хозяйство", "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, строительство и архитектура, топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь", "Социальная сфера (социальная защита населения, культура, образование, наука, физическая культура, спорт и туризм, здравоохранение)", "Обеспечение законности и правопорядка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, укрепление обороноспособности", "Деятельность органов местного управления и самоуправления, общественная деятельность и духовное возрождение, молодежная и информационная политика". Обладатели почетного звания получили специальные дипломы, каждому выплачивается денежное вознаграждение в размере 100 базовых величин (1 БВ составляет Br25,5). Почетное звание "Человек года Минщины" присуждается ежегодно на конкурсной основе. На его получение могут претендовать люди, внесшие большой личный вклад в реализацию идей, давших значительный экономический эффект или улучшивших организацию труда, обслуживание населения, в разработку и освоение технологий, производство новых видов продукции, имеющих важное народно-хозяйственное значение. При определении претендентов на получение премии учитываются профессиональные и нравственные качества, значимость, актуальность, эффективность результатов деятельности.-

Читать полностью: https://www.belta.by/regions/view/pochetnogo-zvanija-chelovek-goda-minschiny-za-2018-god-udostoeny-28-chelovek-333231-2019/



