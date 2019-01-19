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Управление делами президента запускает новую лотерею
20.01.2019 12:51 — Новости Общества | Tut.by
Управление делами президента Беларуси учредило новую лотерею. Это
Новая мгновенная лотерея будет называться «БЕЛБЭТ». Ее организатор — компания «Белорусские лотереи».
Как следует из документа, основной целью проведения лотереи является получение дополнительных средств на развитие материально-технической базы государственных природоохранных учреждений и расположенных на их территории санаторно-оздоровительных организаций, подчиненных Управлению делами президента.
Призовой фонд каждой серии лотереи будет составлять не менее 45% и не более 95% от общего объема принятых лотерейных ставок данной серии лотереи.
Ставки предполагается принимать электронными средствами по безналичному расчету на сайте лотереи.
Лотерея будет проводиться в течение пяти лет.
«Белорусские лотереи» — ведущий организатор лотерей в Беларусь. Предприятие было создано в сентябре 1999 года. Учредителем выступило Управление делами президента. Денежные средства от проведения лотерей направляются на благотворительные акции, а также в республиканский и местные бюджеты для финансирования важных социальных программ, говорится на
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Новая мгновенная лотерея будет называться «БЕЛБЭТ». Ее организатор - компания «Белорусские лотереи».
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