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«Знания не те» и «нам повезло». Учителя - о пятиклашках, которых взяли в гимназии без экзаменов

20.01.2019 13:00 — Новости Общества | Tut.by  
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В прошлом сентябре в пятые классы гимназий дети пришли без экзаменов — их просто отменили. Правда ли, что на смену сильным ученикам пришли слабые и это повсеместно тянет классы вниз? Позади уже две учебные четверти, поэтому TUT.BY попросил учителей гимназий поделиться своими наблюдениями. Мнения в столичной гимназии и таком же учреждении в Минской области оказались противоположными.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сейчас попасть в гимназию — это попасть в прописку»

Екатерина (имя изменено) — учитель математики в одной из столичных гимназий. По ее наблюдениям, уровень знаний у детей, пришедших в пятый класс гимназии уже без экзаменов, заметно ниже, чем в предыдущие годы.

— Я никогда не видела такого количества обыкновенных вычислительных ошибок. Да, они были, но не в таком количестве, да и сейчас они больше связаны не с невнимательностью, а с конкретным незнанием. Это отражается и на темпе урока, и на уровне подготовки. Одно дело, когда у тебя, условно, из 30 учеников 20 сильных и 10 середнячков и когда их этих 30 — 20 середнячков и 10 сильных.

Подготовка к экзаменам в гимназии позволяла ученикам младшей школы сделать рывок, похожий на рывок одиннадцатиклассников при подготовке к ЦТ, рассуждает учитель.

— Слышала от коллег, что прошлогодние четвероклассники, узнав, что экзаменов не будет, что они «и так уже в гимназии», расслабились, отказывались нормально заниматься. Да, раньше некоторые критиковали, что детей «натаскивают» к экзаменам. Меня это всегда удивляло: что значит «натаскивают»? Учат произносить один и тот же текст 500 раз? Нет. А если человек прорешал 200 вариантов заданий из сборника, или готов написать 200 вариантов диктанта по языкам — ребята, он уже готов учиться в гимназии, ничего плохого в тренировке я не вижу.

Собеседница считает, что ситуация будет ухудшаться и постепенно уровень обучения в гимназиях снизится.

— Теперь я вообще не понимаю, что такое гимназия. Те же программы, тот же уровень требований, что в школах? Для чего идти в гимназию в переполненный класс, когда в некоторых районах в обычных школах есть классы, где по 20−25 человек? Теперь попасть в гимназию — это значит попасть в нужную прописку, а не достижение по знаниям.

«Более слабые ученики „просаливаются“ высоким общим уровнем»


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Pixabay.com

Учитель русского языка и литературы Смолевичской районной гимназии Анна Северинец рассказывает, что в их гимназии проблемы с низким уровнем знаний пришедших в пятый класс учеников нет.

— Хочу подчеркнуть, что описываю мой частный случай. Нам в этом году повезло, мы набрали два хороших пятых класса, по-настоящему гимназических. Да, в них попало некоторое количество детей, которые неграмотно пишут, плохо читают или неуверенно считают, не без этого. Но поскольку их мало, то такая ситуация сильным не во вред, а этим детям — на пользу: они находятся в очень сильном окружении и хочешь-не хочешь, «просаливаются» высоким общим уровнем.

По словам учителя, за полгода только один ребенок «сломался».

— Бросил учиться совсем — потому что нет шансов догнать лучших. В этом ведь тоже есть серьезная опасность — посадить из-за родительских амбиций негимназического ребенка в гимназический класс и убить в нем мотивацию к учебе. Для таких детей у нас составляются графики поддерживающих занятий, благо, группы получаются маленькие и есть в них небольшой, но смысл…

 
 
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В прошлом сентябре в пятые классы гимназий дети пришли без экзаменов - их просто отменили. Прошло уже две учебные четверти. TUT.BY спросил учителей гимназий,...
 
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