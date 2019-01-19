В отношении руководителей КХП-БНФ составлены протоколы за установку креста в Куропатах

В отношении руководителей Консервативно-христианской партии — БНФ составлены административные протоколы за установку креста в урочище Куропаты — месте расстрела жертв сталинских репрессий.

Как сообщает пресс-служба партии, 18 января в Минский районный исполнительный комитет на заседание комиссии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи были вызваны исполняющий обязанности председателя КХП-БНФ Юрий Беленький и председатель информационно-пропагандистской комиссии сойма партии Валерий Буйвол. В их отношении составлены административные протоколы за то, что, установив в Куропатах крест в память расстрелянных в урочище литовцев, они «нарушили порядок и условия выполнения работ на историко-культурной ценности» и «нанесли ущерб культурной ценности».

27 декабря группа активистов, в том числе Юрий Беленький, установили в Куропатах деревянный крест на месте истлевшего Креста памяти литовских жертв. Предварительно представители КХП-БНФ связались с гражданами Литвы, которые выполнили в традиционном стиле литовского народного искусства деревянный дубовый крест и прикрепили к нему табличку с надписью «Памяти убитых литовцев. 1937−1941» на белорусском и литовском языках.

«Установка нового креста на месте бывшего, — отметили в партии, — стала актом чествования памяти мучеников литовского народа, который вместе с белорусами пострадал от геноцида во время российской оккупации».

Через два часа после установки креста он исчез. Как выяснили представители партии, крест был демонтирован и вывезен работниками местного лесхоза.

28 декабря общественный директор общественной дирекции народного мемориала Куропаты Алесь Чехольский встретился с работниками лесхоза и потребовал, чтобы они вернули крест на место. Они отказались это сделать и обратились в милицию по факту «нанесения вреда культурной ценности». Милиция передала дело в Минский райисполком. После сегодняшнего заседания назначено следующее заседание комиссии отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи для проведения административного процесса.

«Налицо акт государственного вандализма на территории захоронений жертв государственного террора и геноцида 1930−40-х годов. Абсурдные и фальшивые обвинения выдвинуты против людей, которые на протяжении 30 лет создавали народный мемориал в Куропатах, охраняли и защищали от попыток уничтожить кресты и могилы народных мучеников. Акт государственного вандализма был совершен представителями власти на могилах мучеников и нашел свое продолжение в незаконных действиях сотрудников милиции и Минского районного исполнительного комитета», — говорится в сообщении КХП-БНФ.

Представители партии будут обжаловать в прокуратуре незаконные, по их мнению, действия властей. Они также намерены обратиться к международной общественности с призывом осудить «вандализм властей на могилах мучеников и незаконные репрессии против патриотов, которые чтят память жертв в Куропатах».