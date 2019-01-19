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Милиция нашла двух пропавших подростков из Гродно: одного в Могилеве, другого - в Москве

20.01.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Милиция разыскала двух подростков, которые пропали на минувшей неделе в Гродно. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

17-летний Александр Чак был найден в Могилеве — с ним все хорошо. 16-летнего Дениса Духанина отыскали в Москве. С ним также все хорошо.

Напомним, утром 15 января Александр Чак отправился в гимназию, прошел турникеты — но на занятиях не появился. В тот же день пропал и Денис Духанин: в 13.35 он ушел из гимназии и пропал. Родные подростков обратились с заявлениями в милицию.

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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С ними все хорошо. Милиция благодарит всех небезразличных граждан за оказанное содействие в поиске пропавших.
 
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