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Милиция нашла двух пропавших подростков из Гродно: одного в Могилеве, другого - в Москве
20.01.2019 20:20 — Новости Общества | Tut.by
Милиция разыскала двух подростков, которые пропали на минувшей неделе в Гродно. Об этом
17-летний Александр Чак был найден в Могилеве — с ним все хорошо. 16-летнего Дениса Духанина отыскали в Москве. С ним также все хорошо.
Напомним, утром 15 января
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С ними все хорошо. Милиция благодарит всех небезразличных граждан за оказанное содействие в поиске пропавших.
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