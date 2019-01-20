Авторский коллектив ФПБ удостоен специальной премии Президента Беларуси.

Награду из рук главы государства получил в том числе авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси в составе начальника управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета ФПБ Сергея Комадея, его заместителя Елены Голубевой и председателя Ганцевичского районного объединения профсоюзов Натальи Кондратович за проведение в прошлом году цикла концертов республиканской народно-патриотической акции «Мы – вместе!», приуроченной к Году малой родины.

«Специальная премия Президента Республики Беларусь – это награда не только авторскому коллективу Федерации профсоюзов Беларуси, но и всем членам нашей организации, всем тем, кто ежедневно своим трудом и своим участием делает нашу страну лучше и сильнее. В этом и заключается главный смысл и значение нашей акции – объединять людей и всегда быть вместе, помогать и поддерживать друг друга. И показать, что именно человек труда – главное достояние нашей страны. Чествование профессионалов своего дела, возрождение и укрепление традиций наставничества, трудовых династий – именно это стало основой всех мероприятий акции»,- сказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда.

Напомним, с 2015 года народно-патриотическая акция Федерации профсоюзов Беларуси колесит по городам и районам страны, чествует трудовые династии, молодых специалистов предприятий и их наставников. За 4 года акция побывала во всех районах страны, было организовано порядка 180 концертов, в которых приняло участие 305 тысяч человек. За это время организаторы поощрили более 500 трудовых династий, отметили свыше 350 молодых специалистов и их наставников.

«Настолько эта акция масштабная, объединяющая всю страну, настолько она же и про каждый отдельный город, про каждого отдельного человека. Ведь главная ее цель – это показать человека труда, человека, который создает нашу с вами Беларусь. Мы уделяли особое внимание людям, которыми гордятся регионы. Это и трудовые династии, и спортсмены, и творческие деятели, и талантливые дети. Мы не только чествовали таких людей, дарили им подарки, но и вместе с ними вносили свой небольшой вклад в развитие их малой родины», - сказал начальник управления по разработке и реализации специальных проектов главного управления по культурной и общественной работе аппарата совета Федерации профсоюзов Беларуси Сергей Комадей.

Профсоюзный проект «Мы – вместе!» в 2018 году проходил под лозунгом «С большой любовью к малой родине». В акции принимали участие именитые гости – уроженцы посещаемых районов – будь то спортсмен, депутат или певица. На мероприятиях они делились со зрителями своими воспоминаниями из детства, юности, общались с земляками и привносили свой вклад в развитие своего родного города – садили деревья, принимали участие в благоустройстве района, посещали детские дома и дома престарелых и т.д.

18 октября 2018 года акция «Мы – вместе!» прошла в городе Борисов и была приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. За бесценный опыт, мастерство, бережное отношение к традициям слова искренней благодарности были адресованы семейным династиям Борисовых- УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО «Минскоблхлебопродукт”; Роговых - филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов; Павловских - ОАО «Здравушка –милк». Хорошим подарком труженикам Борисовщины стало выступление финалистов профсоюзного конкурса трудовых коллективов «Новые имена Беларуси», любительских коллективов художественного творчества и звёзд белорусской эстрады.