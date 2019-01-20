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Заведующий Мирской горпоселковой поликлиникой Екатерина Ложечник: «Врач – это не больно. Врач – это почетно»

20.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Екатерина Сергеевна Ложечник — заведующий, врач общей практики Мирской горпоселковой поликлиники. После учебы в Гродно девушка вернулась на малую родину и покидать ее не собирается.

Заведующий Мирской горпоселковой поликлиникой Екатерина Ложечник: «Врач – это не больно. Врач – это почетно»

Родилась Екатерина в Кореличах, окончила среднюю школу №1, после чего решила поступать в медицинский университет. Выбор будущей профессии определил любимый предмет, которым была биология. Однако несмотря на то, что в семье девушки были преимущественно учителя, она твердо стояла на своем: пойду в медицинский. Подтвердить стремление к самой гуманной профессии помогла школьный учитель Наталья Вячеславовна Соловей, которая и разглядела в своей ученице высокий потенциал.

В старших классах девушка неоднократно принимала участие в олимпиадах и научных конференциях, что, в свою очередь, лишний раз убеждало в том, что она на правильном пути.

– В детстве я безумно боялась врачей, – вспоминает Екатерина. – Часто пропускала детский сад и переживала, что очередной поход в поликлинику окажется суровым испытанием. Уколы? Ужас. Для меня, как и для большинства детей, это было страшным сном. И лишь со временем я начала понимать, что врач – это не больно. Врач – это почетно. А еще помню, как в то время вышел сериал «Доктор Хаус», который подогрел и без того сильное желание стать врачом.

Когда началась вступительная кампания, Катя решила подстраховаться и взять целевое направление. Сделано это было по большей части для того, чтобы спустя годы на чужбине вновь вернуться в родной поселок. И вернулась: сперва в качестве интерна, а уже потом – дипломированного специалиста.

Знакомство с будущим мужем оказалось также пророческим – супруг родом из агрогородка Красное. После выпускного вернулись домой, сыграли свадьбу и вышли на работу. Сейчас в поле деятельности Мирского врачебного участка, которым и заведует молодой врач, находится 18 населенных пунктов, г.п. Мир, а также предприятия, размещенные на его территории. Работы, как говорит Катя, достаточно.

Первые рабочие дни, вспоминает молодой специалист, были напряженными. Новая обстановка, коллектив – нужно было «обжиться». Однако на помощь новоиспеченному врачу пришли коллеги, которые словом и делом помогли девушке вникнуть в особенности ее новой работы.

– Одним из самых тяжелых моментов было осознание того, что люди не болеют по книгам… Во врачебной практике едва ли можно найти истории, которые “от” и “до” описаны в научной литературе. Все мы разные, поэтому и симптомы одной и той же болезни у одних могут быть выражены сильнее, а у других – отсутствовать вообще, – рассказывает девушка.

До сих пор приходится непросто и с пациентами: к каждому нужно найти свой подход, объяснить, почему был выписан именно этот препарат, а не тот, «который вы пили раньше». Но, пожалуй, самым трудным является отсутствие дисциплины у больных…

– Часто бывает, что люди пренебрегают твоими указаниями. Ты ставишь диагноз, назначаешь лечение, а пациенты попросту забывают, что и в каких дозах им нужно принимать, – негодует девушка. – Это неправильно и так быть не должно.

Вопрос о любимых увлечениях для Кати не актуален. Свободного времени у врача общей практики мало, а если оно и есть, то тратится преимущественно на чтение книг. По медицинской тематике. Даже сейчас на рабочем столе – «Клиническая интерпретация ЭКГ» – единственная настольная книга за последние пару месяцев…

– Очень тяжело было в первые дни привыкнуть к ночным дежурствам. Вот представьте: только ложишься спать, проваливаешься в дремоту, раз – звонок! Везут бабушку на «скорой». Мгновенно собираешься и бежишь спасать чужие жизни.

Сейчас молодой специалист вместе с мужем живет в арендной квартире в г.п. Мир, которую ей предоставил Кореличский райисполком. Учится, постигает новое и уезжать не собирается, ведь важно, что ты делаешь, а не где.

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Екатерина Сергеевна Ложечник — заведующий, врач общей практики Мирской горпоселковой поликлиники. После учебы в Гродно девушка вернулась на малую родину
 
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