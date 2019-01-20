Белорусы в купелях, зарплаты бюджетников, ипэшники, пряники, секс и похороны - все за выходные

Прямо сейчас мы можем наблюдать полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Вот здесь — хронология видимости затмения. Бегите смотреть, следующее такое будет только в 2025 году!
В выходные мы узнали, что руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Об этом рассказал белорусский посол в РФ Владимир Семашко. «К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение. Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования». Пока решили взять несколько предприятий с обеих сторон и проанализировать, в каких условиях они работают в Беларуси и России. «Создадим равные условия, через несколько лет оценим результаты их работы. В итоге выиграет конечный потребитель, а значит — и наши два государства в целом». На ком же будут «тренироваться»?
Украина объяснила, почему она закупает у нас топливо, сделанное из российской нефти. Альтернатива — закупать европейскую нефть. Но Украина это не потянет.
А еще украинский бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении участвовать в президентских выборах, признал, что его компания получает доходы в России и владеет там активами. Оказывается, его компания до сих пор получает роялти с продуктов, которые были выпущены до 2014 года, в частности с сериала «Сваты». «Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021 года мы получаем роялти от „Сватов“. Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет».
Продолжали следить за историей Насти Рыбки. В субботу суд в Москве продлил ее задержание на 72 часа. Сидя в отдельном стеклянном боксе, она попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и первого замглавы аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько. «Реально, мне хватит!»
Белорусским бюджетникам скоро будут платить по-новому — вот здесь рассказываем, как. Обещают, что из-за изменений зарплаты не снизятся (но Мальдивы и Майами им, конечно, по-прежнему только снятся — экономить приходится на всем, даже продуктах). Поговорили, кстати, с учителями — о детях, с которыми им приходится работать после отмены экзаменов в гимназии. Правда ли, что на смену сильным ученикам в пятые классы пришли слабые и это повсеместно тянет классы вниз? Мнения в столичной гимназии и таком же учреждении в Минской области оказались противоположными.
А вот прекрасная история о семейном бизнесе: минская семья зарабатывает на пряниках… и сексе. В пиковые месяцы, самый загруженный из которых — декабрь, заработать только пряниками можно и на автомобиль, уверяет Зоя. «Конечно, не десятки тысяч на новую машину из салона, но на подержанную хватит. Помимо заказов есть еще ярмарки, где за один раз можно заработать среднестатистическую зарплату по стране». Главное — не ныть и заниматься делом (например, придумать и выпустить клевые сумочки, как сделали молодые витебские дизайнеры)!
Кстати, о нытье и деле. Вот здесь у нас потрясающе мотивирующая история о том, как прикованная к постели поэтесса из Горок написала 24 книги. «Я же, как говорится, служу примером жизненной стойкости и мужества. Так что не просто тут лежу — такая у меня служба: быть примером любви, терпения, смирения и всего на свете». Очень жизнерадостная и юморная женщина!
Еще смотрите, кого нашли. 37-летний витеблянин Вячеслав Гогунов работает акробатом на подкидных досках в цирке дю Солей. Он из той самой знаменитой школы прыжков на батуте, где вырастили олимпийского чемпиона Гончарова, — но спортивная карьера не задалась. Зато повезло в цирке. Но доски на батут совсем не похожи! «Батут мягкий, доска жесткая. Иной мах рук, приземление. Все учишь с нуля — разве что в воздухе одни и те же движения. Я осваивал новую дисциплину постепенно: сначала прыжки, потом сальто, потом два сальто, потом с винтами. Заставлять сразу делать винты даже в дю Солей не будут».
Мы же — помните? — съездили в Германию, в Кельн на крупную мебельную выставку. Что привезли туда белорусы — уже показывали, а что в тренде в Европе — расскажем сейчас.
А еще интересно, как устроена система психиатрической помощи в Германии. Если у человека депрессия или зависимость — это не повод выпадать из жизни, считают немецкие врачи и социальные службы. Вот здесь расскажем вам, что покрывает страховка, сколько стоит прием психотерапевта в Германии и чем отличается терапия у специалиста частной практики и в муниципальной клинике.
Прикинули, сколько бюджетных денег вложили в реконструкцию «Динамо». В разные годы говорили о цифрах от 130 до 200 миллионов долларов — но мы узнали, что в действительности на объект потратили и еще потратят гораздо больше.