Белорусы в купелях, зарплаты бюджетников, ипэшники, пряники, секс и похороны - все за выходные

Доброе утро!

Прямо сейчас мы можем наблюдать полное лунное затмение, которое совпадет с первым Суперлунием этого года. Вот здесь — хронология видимости затмения . Бегите смотреть, следующее такое будет только в 2025 году!

А пока вы смотрите в небо, мы вспомним, что творилось на земле в прошедшие выходные. Вы, например, окунались в крещенскую купель? Вода это наше все — и внутрь , и снаружи. Мы побывали на Цнянском водохранилище в столице , у гомельских и гродненских купелей, посмотрели, как белорусы окунались в Антарктиде , порадовались фото окунавшихся минчан в Instagram , а напоследок расскажем, пошли ли окунаться брестчане в проруби, которые церковь «принципиально» решила не освящать. Да, мирское и божье переплелось уже настолько, что скоро молиться по интернету станем ( сам папа Франциск обещал !)…





В выходные мы узнали, что руководство Беларуси убеждено в том, что Москва и Минск урегулируют разногласия в нефтегазовой сфере. Об этом рассказал белорусский посол в РФ Владимир Семашко. «К сожалению, сложилась плохая практика, что в конце года у нас периодически возникают нефтегазовые вопросы, на фоне чего и возникает обострение. Но история показывает, что мы всегда находили возможности их урегулирования». Пока решили взять несколько предприятий с обеих сторон и проанализировать, в каких условиях они работают в Беларуси и России. «Создадим равные условия, через несколько лет оценим результаты их работы. В итоге выиграет конечный потребитель, а значит — и наши два государства в целом». На ком же будут «тренироваться» ?

Украина объяснила, почему она закупает у нас топливо, сделанное из российской нефти. Альтернатива — закупать европейскую нефть. Но Украина это не потянет .

А еще украинский бизнесмен и шоумен Владимир Зеленский, который объявил о намерении участвовать в президентских выборах, признал, что его компания получает доходы в России и владеет там активами . Оказывается, его компания до сих пор получает роялти с продуктов, которые были выпущены до 2014 года, в частности с сериала «Сваты». «Контракт до 2021 года. С 2011-го до 2021 года мы получаем роялти от „Сватов“. Мы эти деньги получаем. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет».

Продолжали следить за историей Насти Рыбки. В субботу суд в Москве продлил ее задержание на 72 часа . Сидя в отдельном стеклянном боксе, она попросила прощения у предпринимателя Олега Дерипаски и первого замглавы аппарата правительства Российской Федерации Сергея Приходько. «Реально, мне хватит!»

Белорусским бюджетникам скоро будут платить по-новому — вот здесь рассказываем, как . Обещают, что из-за изменений зарплаты не снизятся (но Мальдивы и Майами им, конечно, по-прежнему только снятся — экономить приходится на всем, даже продуктах ). Поговорили, кстати, с учителями — о детях, с которыми им приходится работать после отмены экзаменов в гимназии. Правда ли, что на смену сильным ученикам в пятые классы пришли слабые и это повсеместно тянет классы вниз? Мнения в столичной гимназии и таком же учреждении в Минской области оказались противоположными .

А как живет наш малый бизнес — те самые предприниматели, которые 3 года назад выходили на митинги? Тогда многие ипэшники грозились закрыться, уехать работать в Россию, некоторые выходили на митинги. Отдельные так и поступили — «ушли на покой», но большинство сжали зубы и продолжили трудиться в новых условиях. Потом добавилась новая проблема — конкуренция со стороны азиатских магазинов с дешевыми товарами. Мы прошли по торговым центрам страны и посмотрели, как живется и работается ИП, которые к 2028 году, по прогнозам, должны исчезнуть как класс .





А вот прекрасная история о семейном бизнесе: минская семья зарабатывает на пряниках… и сексе . В пиковые месяцы, самый загруженный из которых — декабрь, заработать только пряниками можно и на автомобиль, уверяет Зоя. «Конечно, не десятки тысяч на новую машину из салона, но на подержанную хватит. Помимо заказов есть еще ярмарки, где за один раз можно заработать среднестатистическую зарплату по стране». Главное — не ныть и заниматься делом (например, придумать и выпустить клевые сумочки , как сделали молодые витебские дизайнеры)!

Кстати, о нытье и деле. Вот здесь у нас потрясающе мотивирующая история о том, как прикованная к постели поэтесса из Горок написала 24 книги . «Я же, как говорится, служу примером жизненной стойкости и мужества. Так что не просто тут лежу — такая у меня служба: быть примером любви, терпения, смирения и всего на свете». Очень жизнерадостная и юморная женщина!

Еще смотрите, кого нашли. 37-летний витеблянин Вячеслав Гогунов работает акробатом на подкидных досках в цирке дю Солей . Он из той самой знаменитой школы прыжков на батуте, где вырастили олимпийского чемпиона Гончарова, — но спортивная карьера не задалась. Зато повезло в цирке. Но доски на батут совсем не похожи! «Батут мягкий, доска жесткая. Иной мах рук, приземление. Все учишь с нуля — разве что в воздухе одни и те же движения. Я осваивал новую дисциплину постепенно: сначала прыжки, потом сальто, потом два сальто, потом с винтами. Заставлять сразу делать винты даже в дю Солей не будут».





Мы же — помните? — съездили в Германию, в Кельн на крупную мебельную выставку. Что привезли туда белорусы — уже показывали , а что в тренде в Европе — расскажем сейчас .

А еще интересно, как устроена система психиатрической помощи в Германии. Если у человека депрессия или зависимость — это не повод выпадать из жизни, считают немецкие врачи и социальные службы. Вот здесь расскажем вам , что покрывает страховка, сколько стоит прием психотерапевта в Германии и чем отличается терапия у специалиста частной практики и в муниципальной клинике.

В Гданьске в субботу похоронили убитого мэра. Проститься с Павлом Адамовичем пришли около 45 тысяч человек . Ему было всего 53 — умирать в расцвете сил, да еще и от рук преступника, очень обидно и нелепо, но, увы — совсем не всем дано дожить до глубокой старости и умереть от нее же (как, например, вот этому мужчине, долгое время считавшемуся самым старым на планете ). Мы, кстати, собрали вот здесь другие случаи громких нападений на политиков.





Так, что у нас в спорте? Все выходные наблюдали за биатлоном — и наши девочки не подвели: в субботу белорусские биатлонистки заняли восьмое место в эстафете , в воскресенье Ирина Кривко отлично выступила в масс-старте . Кстати, поклонники биатлона, если вы собираетесь попасть на Гонку Легенд в феврале в Раубичах, то вот здесь почитайте, где покупать билеты , чтобы не стать жертвой мошенников. Если же вы интересуетесь белорусским футболом, то не пропустите скандал в бобруйской «Белшине» (мы, конечно, последим за ситуацией).

Прикинули, сколько бюджетных денег вложили в реконструкцию «Динамо». В разные годы говорили о цифрах от 130 до 200 миллионов долларов — но мы узнали, что в действительности на объект потратили и еще потратят гораздо больше .

Все новости субботы, 19 января

Все новости воскресенья, 20 января

Кстати. Будете пытать удачи в новой белорусской лотерее ? Пусть вам везет всегда и везде, дорогие наши читатели — и хорошей новой недели!

Ваша редакция

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