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С солнцем и без снега. Погода в Могилеве на неделю

21.01.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Солнечно и морозно будет в Могилеве всю неделю. Лишь в конце рабочей недели небо могут затянуть тучи и принести метель. В выходные, по предварительным данным, потеплеет и вернутся снегопады.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 21 января, будет −8…−6°С, облачно с прояснениями.

Во вторник похолодает: днем — -10°С, в темное время суток — до -16°С. Будет переменная облачность, практически безветренно.

В среду, 23 января, ожидается −14…−10°С, переменная облачность.

В четверг погода существенно не изменится: -10°С — днем, -14°С — утром и вечером, переменная облачность.

А в пятницу погода испортится: станет пасмурно, ветрено. Будет около -10°С. Вечером ожидается метель.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ближайшие дни будут морозными, а в выходные прогнозируют потепление.
 
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