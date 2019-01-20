С солнцем и без снега. Погода в Могилеве на неделю

Солнечно и морозно будет в Могилеве всю неделю. Лишь в конце рабочей недели небо могут затянуть тучи и принести метель. В выходные, по предварительным данным, потеплеет и вернутся снегопады.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Сегодня, 21 января, будет −8…−6°С, облачно с прояснениями.

Во вторник похолодает: днем — -10°С, в темное время суток — до -16°С. Будет переменная облачность, практически безветренно.

В среду, 23 января, ожидается −14…−10°С, переменная облачность.

В четверг погода существенно не изменится: -10°С — днем, -14°С — утром и вечером, переменная облачность.

А в пятницу погода испортится: станет пасмурно, ветрено. Будет около -10°С. Вечером ожидается метель.

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