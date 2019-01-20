«Не хватает техники». Как «Гордормост» объясняет снежный «коллапс» на улицах Витебска

Помощник прокурора Витебска Людмила Познякова и главный инженер предприятия «Гордормост» Александр Сысоев проверили, как убирают от снега объездные дороги , на которых появилось большое количество транспорта в связи с закрытием Полоцкого путепровода.





Начался рейд с улицы Покровской. Сосульки здесь практически на каждом доме, они висят блестящими каскадами, переливаясь на солнце, и на каждом шагу того и гляди обрушатся на голову прохожим.

Александр Сысоев поясняет, что уборка сосулек — задача собственников зданий (ЖЭУ, товарищества собственников, организаций). Кое-где возле домов территория огорожена, но больше ничего не делается, люди должны переходить на другую сторону улицы. Тротуары не расчищены, протоптана лишь узкая тропинка, и разминуться здесь сложно. До самого дома-музея Марка Шагала по тротуару не пройти.

Сама улица убрана плохо, машина едва не застревает в снежной каше. Главный инженер поясняет, что в задачу «Гордормоста» входит уборка магистральных и сквозных улиц, тротуаров на них. Она проводится круглосуточно, но техники не хватает, чтобы охватить весь город, когда снегопады каждый день. Да и машинный парк не обновлялся с 2010 года.

На улице Революционной положение с тротуарами не лучше. А вот на улице Красина, похоже, не ступала нога работника ни «Гордормоста», ни «Зеленхоза». Дворники, видимо, о существовании такой улицы даже не подозревают. Знают о ней лишь жители, которые по колено в снегу вынуждены пробираться к цивилизации.

Александр Сысоев уточняет, что на их предприятии на ручную уборку ежедневно выходит 70−80 человек. Но улица Красина в их перечне участ­ков, подлежащих уборке, не числится. А вот Покровская есть.

Где-то и вовсе протоптаны только тропинки — здесь может пройти лишь один человек. В одном месте на улице Городокской мы встретили сотрудников «Гордормоста», которые начали сооружать тротуар, устанавливают бордюры. Но завершить обустройство тротуара можно будет лишь весной. Главный инженер отмечает, что там, где позволяет ширина тротуара запустить щетку, чистит трактор, где нет — убирают вручную.

Работники «Гордормоста» встретились нам на улице Максима Горького в районе бывшей фабрики «КИМ», улиц Текстильной, Зеленогурской и еще в некоторых местах.

Проходили грейдеры, которые расширили проезжую часть по улице Ленинградской, потом техника пошла на улицу 14-ю Полоцкую.

В этот день, по словам Александра Сысоева, работали пять щеток, столько же «пескарей». У многих сотрудников большие переработки, а потому им дали выходной.

По улице 2-й Заслонова людям пройти невозможно, тротуаров здесь нет. Можно ли их сделать, нужно уточнять в ГАИ, поскольку ширина полосы проезжей части должна быть не менее 3,5 метра, а тротуара — не менее 1,2 метра.

Узенькие улочки не расчищены, люди с трудом добираются до своего дома. Представитель «Гордормоста» поясняет: сюда не может зайти техника, поскольку жители будут жаловаться, что снег с улицы убрали в сторону домов. Кто-то молча возьмет в руки лопату, а кто-то станет звонить и жаловаться.

В некоторых местах не расчищены даже остановки транспорта, люди стоят в снегу. Такое положение было, например, на улице Ленинградской. Здесь прочищена только основная магистраль, за которую, впрочем, «Гордормост» не отвечает. Главный инженер отмечает, что улицы частного сектора — в ведении администраций районов, которые закрепляют их за предприятиями.

Сворачиваем на улицу Леонова. Остановки транспорта здесь тоже за­снежены, но видно, что там, где может пройти трактор, он проходил. Улица Карла Маркса стала значительно уже, тротуар очистили с одной стороны, с другой же его и вовсе нет, и, соответственно, здесь территорию очистит лишь весна.

Самое лучшее положение было в районе ДСК. Территорию возле своего предприятия чистит «Витебскдрев», ездить по этой дороге одно удовольствие: широкая и ровная, она убрана идеально. Выводит свою технику на улицу и ТЭЦ. Правда, проезд к культурно-деловому центру «Первомайский» был завален снегом.

Во дворах по Московскому проспекту, на улице Чкалова люди могут передвигаться только по проезжей части — ни один тротуар не расчищен.

На улице Максима Горького проезжая часть была убрана чисто, но в то же время с двух сторон вдоль всей трамвайной линии тянулись валки снега.

Помощник прокурора Витебска Людмила Познякова интересуется, почему снег находится практически в центре проезжей части. Следует ответ, что когда филиал «Городской электрический транспорт ОАО «Витебскоблавто­транс» чистит пути, то не убирает за собой сметенный снег, хотя его работники должны следить за дорогой на расстоянии полуметра от крайней рельсы. Кроме того, техника «Горэлектротранса» выходит на уборку тогда, когда «Гордормост» уже закончил работу, а потому эти валки и остаются неубранными. А договориться две организации никак не могут.

Что же мешает руководству организаций, вместе с администрациями районов, собраться вместе и обсудить все нюансы уборки города? Ведь для того, чтобы Витебск был удобным для жителей и гостей, нужно всего лишь объединить усилия.

По результатам обследования состояния улиц и дорог прокурор города внес в горисполком представление, в котором потребовал обеспечить взаимодействие всех коммунальных служб, отвечающих за эту работу.