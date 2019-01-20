Прием граждан депутатами: коммунальные вопросы, благоустройство, занятость

Как всегда, в топе самых популярных обращений – претензии к коммунальщикам, благоустройство города, раздел имущества, вступление в права наследства и трудоустройство.

Наталья Т. пришла на прием с вопросом об оборудовании тротуара по четной стороне ул. Лопатина.

– Из-за отсутствия пешеходной зоны учащиеся СШ №9 вынуждены ходить в школу буквально по проезжей части, подвергая себя опасности, создается аварийно-опасная ситуация на дороге, – рассказала женщина.

По данному обращению в ходе приема депутат связалась с Олегом Кирютой, заместителем председателя Борисовского райисполкома, а также отделом архитектуры и строительства Борисовского райисполкома. Заявителю пояснили, что запланированное благоустройство старой части города в преддверии областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2019», который пройдет в Борисове, затронет и улицу Лопатина – будут оборудованы тротуары.

Николай Д. обратился к представителям власти с просьбой оформить ему пособие по безработице. Мужчина трудоспособного возраста, без инвалидности, выразил пожелание о постоянной ежемесячной, а не единовременной выплате. Также он подчеркнул, что его запрос обусловлен отсутствием подходящих вакансий в Борисовском регионе.

По данному обращению депутат связалась с управлением по труду, занятости и социальной защите, уточнили наличие свободных вакансий по заданным критериям и из десятка предложений выбрали подходящее – к 14:00 Николай Д. отправился на собеседование.

– Для вас есть вакансия – комендант в общежитии Борисовского ГРОЧС с достойной заработной платой. Вы здоровый мужчина трудоспособного возраста, поэтому обязаны работать на благо своей семьи и государства, – пояснила Тамара Красовская.

Раиса К. обратилась с просьбой помочь вступить в права наследства. После смерти матери ей досталась квартира, но, т.к. фамилии у дочери с матерью всегда были разные, обратившаяся не знала, как подтвердить родство. Специалисты посоветовали женщине обратиться в сельский Совет по месту рождения и взять выписку из похозяйственной книги, где сохранены данные о ее рождении. Выданная справка и будет подтверждением родства.

Николай М. пришел с вопросом о газификации улицы, на которой расположен его дом. Специалисты пояснили, что на государственном уровне действует программа по поддержке населенных пунктов, расположенных в зоне, пострадавшей от взрыва на Чернобыльской АС, где газификация населения осуществляется за счет государственных средств. Борисовский район к загрязненной территории не относится, поэтому газ проводится на общих условиях оплаты. Для того, чтобы собрать необходимую сумму на прокладку газопровода, необходимо создать кооператив из заинтересованных жителей улицы, тогда внушительная сумма оплаты станет посильной для каждого.

Также Николай М. сообщил, что вблизи его дома уже несколько лет никто не убирает останки сгоревшего дома, который стал пристанищем для бомжей. Вопрос сноса дома взят на контроль депутатом.

Всего на прием пришли более 15 человек, поэтому встреча продолжалась почти пять часов вместо запланированных трех. Для тех, кто лично присутствовать не смог, работала «прямая телефонная линия» – удаленно поступило около 20 вопросов.

– Личные приемы граждан – очень эффективная форма работы. Благодаря таким встречам есть возможность услышать о проблемах, волнующих людей, из первых уст, помочь в кратчайшие сроки. Большинство обратившихся уходят, получив четкие ответы и рекомендации, как разрешить наболевший вопрос. Для того, чтобы приемы проходили еще более продуктивно, хотелось бы, чтобы люди сразу с собой приносили все имеющиеся документы, копии обращений и заключений по волнующей проблеме. Это позволит более быстро разобраться в ситуации и принять решения, – прокомментировала Тамара Красовская.

­– Законопроекты, которые были поддержаны на прошедшей пятой сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва, создают дополнительные правовые условия для устойчивого развития страны. На сессии Совет Республики одобрил законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Бюджет на 2019 год и новая редакция Налогового кодекса, принятые парламентом, являются очень ответственными нормативными актами, это по сути экономические инструменты развития страны в наступившем году и на перспективу. Важно, что в проекте бюджета на 2019 год расширена автономия регионов и предусмотрена еще большая самостоятельность местных бюджетов, – рассказал Александр Марченко.

Наш корр.

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