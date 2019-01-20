С 21 января 2019 года вступает в законную силу постановление Совета Министров Республики Беларусь № 747 от 18 октября 2018 года «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 года №1849».

В связи с этим снятие с учета транспортного средства осуществляется в любом регистрационном подразделении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Упростили правила регистрации транспортных средств: снять и поставить машину на учет стало легче С 21 января 2019 года вступает в законную силу постановление Совета Министров Республики Беларусь № 747 от 18 октября 2018