Электронные рецепты: система работает

С начала минувшего года в Глусской центральной районной больнице активно заработала информационная система электронного рецепта на основе пластиковых карточек для медицинского обслуживания. Их обладателями уже стало более 900 глусчан, на сегодня выписано около 5 000 электронных рецептов. И хотя данная система действует не так давно, медики уже отмечают ее преимущества.

Заведующий поликлиникой Андрей Дедюля рассказал, что оформление карточки для электронных рецептов занимает всего несколько минут. Специальную пластиковую карту зеленого цвета пациенту, обслуживаемому в районной поликлинике, выдадут в регистратуре при предъявлении паспорта (для детей, не имеющих паспорта, предоставляется свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей), также необходимо будет заполнить информированное согласие об использовании пластиковой карты для медобслуживания. Карту выдадут бесплатно, она не потребует пин-кода, на ее обратной стороне будет указан номер из 16 цифр со штрихкодом — индивидуальным номером владельца. После получения пластиковой карточки можно отправляться на прием к врачу. На данный момент, говорит Андрей Дедюля, электронные рецепты выписывают врачи общей практики, участковые терапевты, педиатры, неврологи, гинекологи и хирурги. Назначив необходимое лекарство, врач вводит данные в компьютерную программу, где указывает название препарата, дозировку и количество, а также срок действия рецепта. Это информация передается в электронную базу данных аптечной сети, когда пациент с пластиковой картой приходит в аптеку, после считывания с помощью сканера специального штрихкода на компьютере провизора появится вся информация о выписанных препаратах.

Сейчас, отмечает заведующий поликлиникой, воспользоваться электронной карточкой и купить по ней необходимые лекарства в Глуске можно только в государственных аптеках сети «Белфармация»: в аптеке № 133 (она находится в помещении поликлиники) и в центральной районной аптеке № 99. Стоит сказать, что в электронном виде выписывают как льготные, так и нельготные рецепты. Кстати, вместе с занесением данных на пластиковую карту пациенту выдадут и бумажный (напечатанный) рецепт, ведь пока система только внедряется и по электронным рецептам работают лишь государственные аптеки, уточняет Андрей Дедюля. Однако в будущем, отмечает он, планируется, что данная информационная система заработает во всех аптеках и электронные рецепты полностью заменят бумажные. Кстати, в случае потери карточку не восстановят, а выдадут новую, с другим индивидуальным номером, при этом старую заблокируют.

Сейчас электронные карточки для рецептов в большинстве случаев выдаются пациентам с хроническими заболеваниями, тем, кто постоянно принимает медикаменты. Со временем, уверяет заведующий поликлиникой, использование пластиковых карточек коснется всех пациентов центральной больницы, к тому же в будущем планируется перейти к электронной медицинской карте, на которой будут храниться все данные о здоровье пациента. Электронный документооборот упростит работу врачей и сделает более удобным посещение поликлиники для пациентов.

А вот как коснулось нововведение Глусской центральной районной аптеки № 99, мы узнали у заведующей Зинаиды Янковской. «Пока система электронных рецептов на лекарства только укореняется, — рассказывает она. — Однако к этому новшеству наши сотрудники уже привыкли, теперь привыкают и в большинстве случаев одобряют нововведение и наши пациенты. Сейчас вместе с пластиковой карточкой пациентам необходимо обязательно предъявлять и бумажный вариант рецепта. Отсканировав штрихкод, увидев назначенные пациенту медпрепараты и сверив два варианта рецепта, провизор выдаст необходимые лекарства. Стоит отметить, что благодаря электронной форме рецепта улучшилась точность информации, теперь провизору не стоит ломать голову над неразборчивым почерком врача. Кстати, у держателей электронных карт для рецептов есть преимущество: им предоставляется возможность получения скидки 2 % при покупке (по рецепту врача или без рецепта врача) любых лекарственных средств, реализуемых в аптеке».

А. АВТУХОВА