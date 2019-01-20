РОЧС: цифры и факты. По следам года





369 оперативных выездов за 2018 год совершили подразделения Осиповичского РОЧС. Из них 50 — тушение пожаров, 106 — горение мусора и пищи, по 84 — ликвидация гнезд и сигнализация, 16 — загорание сухой растительности, 13 — ложные, 7 — дорожно-транспортные происшествия, 5 — демеркуризация, 3 лесных и 1 торфяной пожары.

До 15 минут — время ликвидации каждого из 19 пожаров. Еще 16 устранены за 15-30 минут, 9 — до часа, 1 — свыше часа (возгорание на пилораме).

В результате боевой работы на пожаре 1 человек спасен, 6 деблокировано в ДТП, предотвращено уничтожение 33 строений и 2 единиц техники.

47 запланированных тактико-специальных занятий и учений провели осиповичские пожарные. План-график боевой подготовки выполнен в полном объеме.

1 место из 22 в области занял наш райотдел по итогам проверки боеготовности. Также победителями в смотре оперативно-тактической работы названа ПАСЧ-1 (из 38) и 2 дежурная смена этой части (из 114). Пожарный аварийно-спасательный пост-11 в Вязовнице стал первым, а ПАСП № 13 в Радутичах — вторым из 66.

3 место присудили райотделу по чрезвычайным ситуациям по линии организации службы, пожаротушению и спортивно-массовой работе. 5 места заняли осиповичские пожарные на многоборье спасателей (Андрей Абрамович, Денис Толкач, Денис Дятел, Олег Савин, Александр Пилатович) и в состязаниях групп спасения на водах (Павел Альховик, Денис Толкач, Денис Дятел).

В 12405 домовладениях работники РОЧС изучили состояние пожарной безопасности. Установили необходимость ремонта 50 отопительных печей, 18 электропроводок, потребность в 531 автономном пожарном извещателе и 25 АПИ с выводом на свето-звуковое устройство.

145 мониторингов объектов провели работники РОЧС (в 2017 г. — 5). За нарушения противопожарных требований наложено 15 штрафов.

На 80 объектах социального назначения с массовым либо круглосуточным пребыванием людей изучено противопожарное состояние. На 72 выявлены нарушения, которые были устранены до повторных мониторингов.

549 сельских сходов и встреч с трудовыми коллективами прошли с участием пожарных-спасателей.

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