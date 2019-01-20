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Дорожный сбор будут платить все, кто ездит за рулем

21.01.2019 10:36 — Новости Общества | БДГ  
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Как рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик в эфире телеканала СТВ, только четверть суммы дорожного сбора может направляться на республиканские дороги, остальные средства - на местные.

Как рассказала чиновник, в Беларуси уже создана межведомственная рабочая группа по выработке согласованного решения по вопросам определения порядка взимания государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, установления контроля за ее уплатой. Согласно проекту, дорожный сбор будет отвязан от уплаты техосмотра авто, а механизм взимания будет основываться на принципе «ездишь - плати», но при этом контроль за использованием транспорта без уплаты сбора сохранится, сообщает БЕЛТА.

Изменится также и распределение средств сбора: если сейчас 50% собранных за счет дорожного сбора средств направляются на строительство, эксплуатацию и ремонт республиканских дорог, а остальные 50% - на местные, то в будущем, чиновники могут изменить пропорции распределения средств. П словам О.Нехайчик, не исключено, что 25% суммы будет идти в республиканский бюджет, а 75% - на местные дороги.

Помимо этого, депутат рассказала, что контроль за уплатой сбора будет происходить благодаря фото- и видеофиксации: будет создана база по выплатам сбора в ЕРИП, в которой будут искать автовладельцев. нарушителей ждут штрафы.

Напомним, что  недавно в Беларуси были установлены требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог постановлением Министерства транспорта и коммуникаций №29.

 
 
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Как рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Оксана Нехайчик в эфире телеканала СТВ, только четверть суммы дорожного сбора может...
 
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