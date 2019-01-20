До -21°С ожидается ночью 22 января

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса мороза ожидается ночью 22 января. Будет облачно с прояснениями, во многих районах небольшой снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ночные и утренние часы местами ожидается слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов мороза, по северу ночью - минус 11-16, при прояснениях 17-21 ниже нуля. Днем ожидается от 2 до 7 градусов мороза, по северу 8-13 ниже нуля.-0-

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