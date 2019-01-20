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На неделе морозы до −21 °С, потеплеет только в выходные

21.01.2019 11:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На этой неделе в Беларуси ожидается морозная погода. В течение рабочей недели преобладающее влияние на погоду в нашей стране будет оказывать область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, так что будет преимущественно без осадков. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

22 января, во вторник, малоактивный фронтальный раздел принесет во многие районы небольшой снег. В ночные и утренние часы местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −4…10 °С, максимальная температура днем −2…7 °С; лишь по северу страны будет холоднее, и там ночью −11…16 °С, при прояснениях воздух охладится до −17…21 °С, днем температура не выше −8…13 °С.

В среду, 23 января, в области повышенного атмосферного давления будет без существенных осадков, лишь утром и днем местами по югу страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −6…13 °С, при прояснениях она понизится до −14…18 °С, максимальная температура днем по стране составит −3…10 °С.

24 января, в четверг, преимущественно без осадков, лишь местами по Гомельской области пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −8…15 °С, при прояснениях воздух охладится до −16…21 °С; максимальная температура днем — −4…10 °С, местами не выше −11…12 °С.

В пятницу, 25 января, преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью — −10…17 °С, при прояснениях — −18…21 °С, в юго-западных районах — −7…9 °С; максимальная днем — −5…12 °С.

В выходные дни погодные условия будут определять атмосферные фронты, которые обусловят временами снег и ослабление мороза.

 
 
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