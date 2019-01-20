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20 ударов ножом от пьяного пассажира. Подробности жестокого убийства калинковичского таксиста

21.01.2019 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В следственном комитете рассказали о первых подробностях шокирующего убийства 59-летнего таксиста в Калинковичском районе. Убийца нанес мужчине около 20 ножевых ранений. Зачем — пока неизвестно.


Фото: Следственный комитет

По данным следствия, рано утром 19 января 25-летний житель Калинковичей, находясь в гостях, вызвал такси. Таксиста нетрезвый молодой человек попросил отвезти сначала домой, а затем в близлежащую деревню Гулевичи. По дороге подозреваемый с ножом напал на водителя. Удары наносил в область шеи и грудной клетки. От полученных травм мужчина умер на месте.

Родственники погибшего рассказали TUT.BY, что нападавший нанес таксисту 20 ударов ножом.

Затем пассажир выбросил тело водителя из автомобиля, а сам сел за руль, далеко не уехал, вышел из авто и поджег его.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что он нигде не работал, ранее не был судим, но его не раз привлекали к административной ответственности за различные виды правонарушений.

 
 
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Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
 
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